خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسامی محصولات لایه‌بردار و ماسک‌های غیرمجاز در بازار

اسامی محصولات لایه‌بردار و ماسک‌های غیرمجاز در بازار
کد خبر : 1704338
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان غذا و دارو فهرست جدیدی از محصولات آرایشی لایه‌بردار و ماسک‌های صورت و بدن فاقد مجوز را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، تعدادی از فرآورده‌های آرایشی با عنوان اسکراب، ماسک و محصولات لایه‌بردار به دلیل استفاده از ترکیبات تأییدنشده و درج مشخصات غیرواقعی، غیرمجاز شناخته شده‌اند. اسامی این محصولات عبارت است از: 

اسکراب زردآلو: ST. IVE’S

نمک بدن: GLARIS

ماسک لایه‌بردار ذغالی و طلایی (کلاژنی و ۲۴ عیار): HAPPY LADY

ماسک نعنایی: PURE MINT

ماسک لایه‌بردار: CHARCOAL COLLAGEN

ماسک‌های ورقه‌ای HAPPY LADY با عصاره‌های ویتامین C، آلوئه‌ورا و نعنا

ماسک ورقه‌ای VC FRESH MIX AMPOUL MASK از همین برند

سازمان غذا و دارو هشدار داد که مصرف این محصولات به علت ترکیبات ناشناخته و احتمال آلودگی می‌تواند سبب التهاب، حساسیت یا آسیب‌های پوستی شود. 

به گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو، همچنین از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این برندها در فروشگاه‌ها یا فضای مجازی، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان یا معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور گزارش دهند. 

این سازمان اعلام کرد با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، پیگیری و برخورد با عرضه‌کنندگان این محصولات در دستور کار قرار گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ