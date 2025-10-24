اسامی محصولات لایهبردار و ماسکهای غیرمجاز در بازار
سازمان غذا و دارو فهرست جدیدی از محصولات آرایشی لایهبردار و ماسکهای صورت و بدن فاقد مجوز را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، تعدادی از فرآوردههای آرایشی با عنوان اسکراب، ماسک و محصولات لایهبردار به دلیل استفاده از ترکیبات تأییدنشده و درج مشخصات غیرواقعی، غیرمجاز شناخته شدهاند. اسامی این محصولات عبارت است از:
اسکراب زردآلو: ST. IVE’S
نمک بدن: GLARIS
ماسک لایهبردار ذغالی و طلایی (کلاژنی و ۲۴ عیار): HAPPY LADY
ماسک نعنایی: PURE MINT
ماسک لایهبردار: CHARCOAL COLLAGEN
ماسکهای ورقهای HAPPY LADY با عصارههای ویتامین C، آلوئهورا و نعنا
ماسک ورقهای VC FRESH MIX AMPOUL MASK از همین برند
سازمان غذا و دارو هشدار داد که مصرف این محصولات به علت ترکیبات ناشناخته و احتمال آلودگی میتواند سبب التهاب، حساسیت یا آسیبهای پوستی شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو، همچنین از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این برندها در فروشگاهها یا فضای مجازی، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی سازمان یا معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور گزارش دهند.
این سازمان اعلام کرد با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی، پیگیری و برخورد با عرضهکنندگان این محصولات در دستور کار قرار گرفته است.