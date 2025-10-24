توافق برای ایجاد پارک علم و فناوری با محوریت هوش مصنوعی در تهران
بهدنبال توسعه همکاریهای مشترک بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بنیاد ایران پیشرفته در حوزه فناوری و مسائل نخبگانی، محمد مخبر، موسس این بنیاد و مشاور و دستیار ویژه مقام معظم رهبری، با حضور در وزارت عتف، با حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دیدار و گفتوگو کرد.
بهگزارش ایلنا، محمد مخبر در این رویداد با حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دیدار و در حوزه فناوری و مسائل نخبگانی گفتوگو کرد.
در این دیدار، پیشنهاد ایجاد پارک علم و فناوری پیشرفته با تمرکز بر هوش مصنوعی و فناوریهای نو در شهر تهران با سرمایهگذاری بنیاد ایران پیشرفته مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در حوزه فرهنگی و مرتبط با نخبگان و دانشجویان، توافقاتی میان وزارت علوم و بنیاد ایران پیشرفته صورت گرفت. برگزاری رخدادهایی چون «فکرآورد»، همکاری در امور رفاهی مانند توسعه خوابگاههای دانشجویی، تجهیز آزمایشگاههای دانشگاهها و سرمایهگذاری در حوزههای مورد نیاز از جمله این توافقها بود.