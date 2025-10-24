نقص فنی پژو ۲۰۶ راننده را به کام مرگ کشاند
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: راننده یک پژو ۲۰۶ در بزرگراه شهید زینالدین هنگام رفع نقص فنی، بر اثر برخورد خودرویی عبوری بهشدت از ناحیه هر دو پا مجروح شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مصطفی زینی وند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه آخرین تصادف رخ داده در پایتخت حوالی ساعت ۲۰:۰۰ پنج شنبه رخ داد گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید زینالدین روی پل احسان یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ دچار نقص فنی میشود و در لحظهای که راننده آن از خودرو پیاده میشود تا آن را کنار بکشد یک دستگاه خودرو عبوری بشدت با وی برخورد کرده که در پی این حادثه متأسفانه راننده سواری پژو ۲۰۶ مذکور که بشدت از ناحیه هر دو پا دچار جراحت میشود در دم جان خود را از دست میدهد.
سرهنگ زینیوند افزود: بر اساس ماده ۲۱۵ آئیننامه راهنمایی و رانندگی، عابران پیاده نیز در تأمین ایمنی ترافیک نقش بسزایی دارند. رعایت اصولی چون استفاده از پیادهروها، گذرگاههای مجاز، پلهای هوایی، توجه به رنگ به چراغ عابرپیاده در تقاطعها، و پرهیز از ورود ناگهانی به سطح سوارهرو، نهتنها یک الزام قانونی است، بلکه نشانهای از فرهنگ و مسئولیتپذیری اجتماعی محسوب میشود.
این مقام مسئول ادامه داد: متأسفانه بخش قابل توجهی از تصادفات شهری، ناشی از بیتوجهی به همین نکات ساده اما حیاتی است. عبور غیر مجاز از عرض بزرگراهها، بیاعتنایی به چراغ قرمز، یا ورود ناگهانی به مسیر خودروها، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری بهدنبال داشته باشد.
به گزارش پلیس راهور، وی تاکید کرد: از شهروندان عزیز انتظار میرود با رعایت دقیق این موارد، در کاهش آمار تصادفات و حفظ جان خود و دیگران سهیم باشند. هر قدم آگاهانه، گامی مؤثر به سوی شهری ایمنتر و آیندهای روشنتر است.