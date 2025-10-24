بیاحتیاطی مرگبار راکب موتورسیکلت
سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از وقوع سانحه مرگبار برای راکب یک دستگاه موتورسیکلت در محور بیرجند–خوسف خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمیاسد با اعلام این خبر گفت: این حادثه ساعت ۱۰:۱۱ صبح روز پنجشنبه ۱ آبان ماه در محدوده مقابل کارخانه کویرتایر رخ داد. در این سانحه، راکب و ترکنشین موتورسیکلت که در فاصله بسیار نزدیک و چسبیده پشت سر یک دستگاه تریلی در حال حرکت بودند، بر اثر ترمز ناگهانی تریلی، به شدت با قسمت تیز و لبه زیر بارگیر کامیون برخورد کردند.
کرمی اسد افزود: در پی این برخورد، راکب موتورسیکلت در دم جان باخت و ترکنشین نیز به شدت مصدوم شد که حال وی وخیم گزارش شده است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به بررسیهای کارشناسان تصادفات جادهای اظهار داشت: علت اصلی این سانحه، بیاحتیاطی وعدم رعایت فاصله طولی از سوی راکب موتورسیکلت بوده است. متأسفانه برخی از راکبان موتورسیکلت به دلیل ترددهای مکرر در معابر و برای پیشگیری از برخورد باد به صورت و بدن، در پوشش خودروهای سنگین و بهویژه پشت سر تریلیها حرکت میکنند تا از جریان مستقیم باد در امان باشند، در حالی که این رفتار یکی از خطرناکترین عادات رانندگی است.
سردار کرمیاسد تأکید کرد: رانندگان خودروهای سنگین بهدلیل ابعاد وسیله نقلیه، هیچ دید مستقیمی نسبت به فضای پشت خودرو ندارند و در صورت تغییر سرعت یا ترمز ناگهانی، راکبان موتورسیکلت که در فاصله نزدیک حرکت میکنند، هیچ فرصت واکنشی برای جلوگیری از برخورد ندارند. همین موضوع علت اصلی وقوع حادثه امروز در محور بیرجند–خوسف بود.
وی با اشاره به آغاز فصل پاییز و افزایش استفاده از موتورسیکلتها در مناطق روستایی و حاشیه شهرها گفت: در این ایام، بسیاری از کشاورزان و راکبان محلی به دلیل انجام امور روزمره از موتورسیکلت استفاده میکنند و لازم است هشدارهای پلیس را جدی بگیرند. حرکت در فاصله ایمن از وسایل نقلیه سنگین، استفاده از کلاه ایمنی و رعایت احتیاط در معابر بینشهری از ضروریات انکارناپذیر برای حفظ جان راکبان است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان اظهار داشت: علیرغم تذکرات مکرر پلیس، همچنان شاهد رفتارهای پرخطر از سوی برخی موتورسواران هستیم. این حادثه تلخ بار دیگر نشان داد که بیتوجهی به مقررات و حرکت در پوشش خودروهای سنگین میتواند در یک لحظه منجر به فوت یا جراحت شدید شود. پلیس راه با جدیت بر تردد ایمن موتورسواران در محورهای برونشهری نظارت خواهد داشت.