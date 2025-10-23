به گزارش ایلنا به نقل از فراجا، سردار قاسم رضایی در بازدید از یگان های مرزی استان گلستان در جمع خبرنگاران با قدردانی از تلاش مرزبانان برای تأمین امنیت مرزهای استان، گفت: امروز شاهد امنیت پایدار در مرزهای شمال شرق کشور در خطه استان گلستان هستیم که این امنیت حاصل همکاری و تعامل تنگاتنگ مرزنشینان با مرزبانان است.

وی ادامه داد: آنچه که در این سفر مشاهده کردم، اقدامات و تعامل بسیار خوب مرزنشینان با مرزبانان بوده است که درحوزه های مختلف این تعامل برقرار است.

جانشین فرمانده کل انتظامی با اشاره به تجارت در مرزهای استان گلستان افزود: تبادل و تجارت در پایانه های مرزی و دروازه های مرزی استان گلستان فعال است و مرزبانان دو طرف ایران و ترکمنستان با دوستی و مودت و تعامل مدیریت می کنند.

وی اضافه کرد: مرزبانان ما هم با اقتدار از سرحدات مرزهای کشور مراقبت می کنند و استان گلستان هم به لحاظ ساختار مناسبی که مرزبانی در این استان دارد و هماهنگی با انتظامی استان از مرزهای با ثبات و امنی برخوردار است.

رضایی ادامه داد: تجهیزات جدیدی در ساختار مرزبانی انتظامی کشور دیده شده مثل سیستم های هوشمند الکترونیکی، اپتیکی، پهپادی و سیستم هایی که تصاویر مرز را به صورت لحظه‌ای در سطوح مختلف در مرکز فرماندهی و کنترل نظارت می کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی افزود: در بحث دیپلماسی مرزی با کشورهای همسایه در نهایت هماهنگی و هم افزایی با کشورهای همسایه هستیم و ملاقات مرزی درج یک و دو به خوبی صورت می گیرد و هیچ مشکل امنیتی که قابل حل نباشد با کشورهای همسایه نداریم.

وی ادامه داد: ساز و کاری که در مرزها اعم از برجک ها، پاسگاه ها، گروهان ها و یگان های پشتیبانی کننده وجود دارد، از بالاترین ضریب امنیتی که در کشور هست متعلق به استان گلستان است.

جانشین فراجا در پایان خاطرنشان کرد: مرزبانان ما با درک صحیح از شرایط و موقعیت حساس کشور، با اتکال به خدا، بهره گیری از تدابیر حکیمانه ولی امر و فرمانده معظم کل قواهمچنین بسیج همه توان و ظرفیت های انسانی، مادی و معنوی خود و ایثار و از خودگذشتگی در حفظ امنیت و آرامش مردم، حضوری فعال دارند و با صلابت، قاطعیت، قدرت و اقتدار در مقابل متجاوزین مرزی و مخلین امنیت ایستادگی می کنند.

پیمان و وطن‌دوستی مرزنشینان، کلید امنیت مرزها

وی همچنین در جمع مرزنشینان هنگ مرزی اترک در شهرستان گنبدکاووس با اشاره به توطئه‌های دشمنان از ابتدای انقلاب اسلامی برای ایجاد التهاب و تفرقه در کشور، اظهارکرد: جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز نمونه‌ای از این فتنه‌انگیزی‌ها بود که دشمنان این بار به صورت مستقیم و با برنامه‌ریزی گسترده وارد میدان شدند.

رضایی با تقدیر از هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری افزود: به برکت این رهنمودها، همراه با بصیرت بالای مردم و اقتدار نیروهای مسلح، این توطئه نیز خنثی شد و رژیم غاصب صهیونیستی و حامیانش سیلی محکمی از ملت ایران خوردند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور وحدت ملی را رمز مصونیت کشور در برابر آسیب‌ها خواند و تأکید کرد: دشمنان همواره از همبستگی مردم ما هراس دارند و مادامی که همگی گوش به فرمان ولایت فقیه باشیم، به لطف خداوند متعال هیچ آسیبی متوجه کشور نخواهد شد.

رضایی در ادامه با اشاره به وضعیت مطلوب مرزی در استان گلستان گفت: وحدت، همدلی، اخلاق و فرهنگ والای مردم این منطقه مرزی، همراه با تعامل و همکاری سازنده آنان با مرزبانان باعث شده است که روابط بسیار خوبی با کشور ترکمنستان داشته باشیم و خوشبختانه هیچ مشکل مرزی با این کشور وجود ندارد.

وی با اشاره به آمار پنج میلیون نفر تردد در شش ماه نخست امسال از این مرز افزود: این حجم از تردد که در حوزه‌های کسب‌وکار، درمان و تبادل کالا صورت گرفته، نشان‌دهنده برقراری مرز دوستی با مردم و دولت ترکمنستان است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان با تجلیل از نقش بی‌بدیل مرزنشینان در تأمین امنیت، تصریح کرد: فرماندهی انتظامی آمادگی کامل برای ایجاد بازارچه‌های مرزی جدید بین ایران و ترکمنستان و تأمین نظم و امنیت کامل در منطقه را دارد.

