وی با اشاره به دو سطح اجرایی طرح غربالگری افزود: در سطح نخست، اطلاعات مربوط به هر دانش‌آموز به‌صورت فردی ثبت و بررسی می‌شود و در سطح دوم، داده‌های به‌دست‌آمده در قالب اطلس آسیب‌های روانی و اجتماعی، مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان فرهنگی، تربیتی و آموزشی قرار می‌گیرد. این مرحله، نخستین گام اجرای طرح نماد در سال تحصیلی جدید است و اگر از همین آغاز با دقت، همدلی و هم‌افزایی پیش برویم، می‌توانیم گام بزرگی در کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی دانش‌آموزان برداریم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: با توجه به اینکه دانش‌آموزان شخصاً فرم‌های غربالگری را تکمیل می‌کنند، نقش معاونان آموزشی و پرورشی، مشاوران و مدیران مدارس در هدایت و همکاری بسیار کلیدی است. این داده‌ها نه‌تنها برای شناسایی آسیب‌ها، بلکه در طراحی برنامه‌های آموزشی و پرورشی مدارس نیز قابل استفاده است.

وی از آغاز اجرای طرح «اطلس آسیب‌های دانش‌آموزی» از اوایل آبان‌ماه خبر داد و گفت: پرونده غربالگری مقطع متوسطه از اوایل آبان آغاز و تا اواخر آبان یا نیمه آذر تکمیل می‌شود. کوتاه‌تر شدن بازه زمانی اجرای طرح، این امکان را فراهم می‌کند که مشاوران بر تحلیل نتایج و رسیدگی به موارد شناسایی‌شده تمرکز بیشتری داشته باشند. در سال‌های گذشته طولانی شدن فرایند غربالگری موجب می‌شد فرصت لازم برای پیگیری و مداخلات روانی و تربیتی از دست برود.

حسین‌زاده ملکی خاطرنشان کرد: هرچند اجرای این طرح دشوار است اما کاری بزرگ و سرنوشت‌سازی برای سلامت روحی و اجتماعی دانش‌آموزان به‌شمار می‌آید. هرچه جمع‌بندی غربالگری زودتر انجام شود، فرصت بیشتری برای مداخلات مؤثر در اختیار مدیران و مشاوران خواهد بود.

وی با اشاره به توجه ویژه رئیس‌جمهور به حوزه آموزش‌وپرورش گفت: در یک سال اخیر گفتمان‌سازی مؤثری در سطح دولت و نهادهای مختلف شکل گرفته و دستگاه‌های متعدد آماده همکاری با وزارت آموزش‌وپرورش هستند. این همراهی ملی فرصت مغتنمی است تا نظام ارجاع در رسیدگی به آسیب‌های دانش‌آموزان نیز کارآمدتر شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش اظهار کرد: غربالگری و رصد آسیب‌ها در دو حوزه روانی و اجتماعی، گام نخست اجرای طرح نماد در سال تحصیلی جدید است. با حمایت دولت و همکاری دستگاه‌های مرتبط، امیدواریم امسال بتوانیم به‌صورت گسترده‌تر و مؤثرتر به موضوع آسیب‌های دانش‌آموزان رسیدگی کنیم تا هیچ دانش‌آموزی از دایره توجه و حمایت مدرسه و نظام تعلیم‌وتربیت خارج شود.