به گزارش ایلنا، سعید کاظمی در پنل تخصصی رویداد ارزیابی بلوغ دیجیتالی صنایع و کسب‌وکارها در برنامه هفتم پیشرفت که با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات کشور در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، به تشریح اقدامات، دستاوردها و چالش‌های سازمان متبوع خود در مسیر تحول دیجیتال پرداخت.

وی در سخنان خود با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در نظام سلامت کشور گفت: سازمان غذا و دارو از سامانه تا اکوسیستم حرکت کرده است. به گفته او، با بازمهندسی سامانه‌ها، هماهنگ‌سازی میان آن‌ها و ایجاد داشبوردهای تحلیلی مدیریتی، داده‌ها از انبار خارج و در جریان تصمیم‌سازی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان افزود: بزرگ‌ترین مانع در مسیر دیجیتال شدن، فناوری نیست بلکه ذهنیت سنتی است و تا زمانی که فرهنگ داده‌محور در ساختار سازمانی نهادینه نشود، هیچ زیرساختی نمی‌تواند بلوغ دیجیتال را محقق کند.

او در ادامه به برنامه‌های آینده سازمان اشاره کرد و گفت: چشم‌انداز دیجیتال سازمان غذا و دارو، حرکت به سوی یکپارچگی داده‌ها، تحلیل بلادرنگ و بهره‌گیری از هوش مصنوعی نظارتی است؛ مسیری که در آن تصمیم‌ها بر پایه داده و تحلیل علمی اتخاذ می‌شوند، نه بر اساس حدس و تجربه.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی تحول دیجیتال در سازمان، ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی و تصمیم‌سازی داده‌محور در تمامی سطوح نظام سلامت است.

