بزرگترین مانع دیجیتال شدن، ذهنیت سنتی است
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو تأکید کرد که فناوری، مانع اصلی تحول نیست بلکه نهادینهنشدن فرهنگ دادهمحور، چالش اساسی در مسیر بلوغ دیجیتال است.
به گزارش ایلنا، سعید کاظمی در پنل تخصصی رویداد ارزیابی بلوغ دیجیتالی صنایع و کسبوکارها در برنامه هفتم پیشرفت که با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات کشور در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، به تشریح اقدامات، دستاوردها و چالشهای سازمان متبوع خود در مسیر تحول دیجیتال پرداخت.
وی در سخنان خود با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در نظام سلامت کشور گفت: سازمان غذا و دارو از سامانه تا اکوسیستم حرکت کرده است. به گفته او، با بازمهندسی سامانهها، هماهنگسازی میان آنها و ایجاد داشبوردهای تحلیلی مدیریتی، دادهها از انبار خارج و در جریان تصمیمسازی قرار گرفتهاند.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان افزود: بزرگترین مانع در مسیر دیجیتال شدن، فناوری نیست بلکه ذهنیت سنتی است و تا زمانی که فرهنگ دادهمحور در ساختار سازمانی نهادینه نشود، هیچ زیرساختی نمیتواند بلوغ دیجیتال را محقق کند.
او در ادامه به برنامههای آینده سازمان اشاره کرد و گفت: چشمانداز دیجیتال سازمان غذا و دارو، حرکت به سوی یکپارچگی دادهها، تحلیل بلادرنگ و بهرهگیری از هوش مصنوعی نظارتی است؛ مسیری که در آن تصمیمها بر پایه داده و تحلیل علمی اتخاذ میشوند، نه بر اساس حدس و تجربه.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی تحول دیجیتال در سازمان، ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی و تصمیمسازی دادهمحور در تمامی سطوح نظام سلامت است.