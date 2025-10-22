به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر در این نشست که با هدف بررسی فرصت‌های همکاری در دیپلماسی زنان و خانواده و به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شد، گفت: خوشبختانه در این سازمان، حوزه زنان در عرصه دیپلماسی فرهنگی ارتقا یافته و جدی گرفته شده است و با قوت پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در بخش بین‌الملل نگاه ویژه دارد، اظهار داشت: تجربه حضور در برنامه‌های بین‌المللی این موضوع را ثابت کرده است که تصویر زنان ایران در نگاه خارجی‌ها ناقص است در حالی که در اصول قانون اساسی ما، نگاهی مترقی و متعالی نسبت به زن و خانواده وجود دارد و آنچه که در ایران امروز می‌گذرد، با این نگاه، کاملا متفاوت است و لازم است که این موضوعات به جهانیان به درستی ارائه شود و همه باید کمک کنند واقعیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد و دستاوردهای زنان در عرصه جهان منتشر شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه زنان و مردان دو بال پرواز جامعه هستند، تصریح کرد: اگر قرار است به قله‌های پیشرفتی که مقام معظم رهبری ترسیم کرده‌اند برسیم، زنان و مردان باید با هم این مسیر را طی کنند تا به موفقیت برسیم. این موضوع را ما برگرفته از تمدن‌مان داریم. در الواح گلی تخت جمشید، اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد در آن سال‌ها زنان کارفرما بوده‌اند و برخی‌ها تا چهارصد نفر را مدیریت می‌کردند و قوانین مترقی درباره امور زنان و خانواده وجود داشته است. همین نگاه در اسلام نیز وجود دارد. حضرت خدیجه (س) همسر پیامبر اسلام، یک تاجر و در حین حال حامی مالی ایشان در مسیر نبوت‌اش بوده است.

بهروزآذر با تاکید بر اینکه الگوی زن مسلمان می‌گوید زن باید مادرانگی و در اجتماع حضور داشته باشد، خاطرنشان کرد: باور ما این است که در این حوزه کاری که باید انجام دهیم این است که دستاوردهای زنان ایرانی را بدون لکنت و با سربلند به جهان اعلام کنیم. خوشبختانه برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا، در ایران، شکاف جنسیتی در حوزه آموزش نداریم. امروز دختران ما آنقدر توانسته‌اند خوب پیش بروند که ۵۸ درصد سهم حضور در دانشگاه را از آن خود کرده اند. در بخش اختراعات، ۲۴ درصد توسط زنان ثبت می‌شود در حالی که در جهان، این رقم، ۱۷ درصد است.

وی ادامه داد: نگاه ما به زنان در حوزه توانمندسازی، نگاه توده‌ای نیست. توانمندی‌های زنان، یکنواخت و یک شکل نیست. بنابراین برای محل زیست، سن و تحصیلات برنامه‌های مختلف داریم. انتهای زنجیره حمایت از فعالیت‌های زنان در موقعیت‌های مختلف، به تولید محصول و صادرات منتهی می‌شود و در این زنجیره، بخش‌های مختلف فعالان زن حضور دارند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به یکهزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اسلام (ص)، ابراز داشت: این مناسبت، یکی از فرصت‌هایی است که می‌توانیم شروع محکم‌تری در مورد نمایش توانمندی‌های زنان ایران داشته باشیم. نگاه پیامبر اسلام (ص)، به زن و انسان و خانواده بسیار مترقی است و اکنون فرصت مناسبی است که این نگاه را دوباره ترویج و بازتعریف کنیم و دستاوردهایمان را به نمایش در آوریم. این نگاه را اگر با کمک قرآن کریم بشناسانیم، صاحب موفقیت‌های بیشتری خواهیم شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، بهروزآذر افزود: زنان ما به دلیل روحیه مادرانه، به دغدغه‌های متفاوت‌تر از مردان می‌اندیشند و ما می‌خواهیم بر مبنای رحمت و خرد و همدلی فعالیت‌های اثرگذار زنان را به نمایش در آوریم.

وی به اهمیت جایگاه ایرانیان خارج از کشور در حوزه زن و خانواده، اشاره و بیان کرد: امیدواریم بتوانیم آنچه که شایسته ایرانیان و به ویژه ایرانیان خارج از کشور است، در دنیا به نمایش درآید. بنابراین، تلاش می‌کنیم از تک تک ایرانیان خارج از کشور در این زمینه بهره ببریم چرا که ایران برای همه ایرانیان است. در قلب این عزیزان، عشق و عطوفتی دارد که می‌تواند برای خدمت به کشور استفاده شود. بنابراین ما باید فرصت بازگشت و ایجاد فضای همکاری را برای ایرانیان خارج از کشور فراهم کنیم.

