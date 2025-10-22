خبرگزاری کار ایران
پیشگیری از پوکی استخوان با تشخیص زودهنگام و رعایت سبک زندگی سالم
فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: تشخیص زودهنگام و رعایت رژیم غذایی و فعالیت بدنی مناسب، نقش اساسی در پیشگیری از پوکی استخوان دارد.

به گزارش ایلنا، مرتضی صفی‌خانی فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در گفت‌وگو با وبدا به مناسبت هفته ملی سلامت استخوان اظهار کرد: استخوان انسان در حدود ۳۰ سالگی به بیشترین میزان تراکم خود می‌رسد و پس از آن، به‌صورت طبیعی سالیانه از تراکم آن کاسته می‌شود. افرادی که در این سن به حداکثر تراکم استخوان نرسیده باشند، در ادامه زندگی در معرض ابتلا به پوکی استخوان قرار می‌گیرند. 

وی افزود: عواملی همچون تغذیه نامناسب، زمینه ژنتیکی و کم‌تحرکی از مهم‌ترین دلایل نرسیدن به تراکم مطلوب استخوان هستند. همچنین برخی بیماری‌ها مانند اختلالات تیروئید و بیماری‌های روماتیسمی یا مصرف طولانی‌مدت داروهایی نظیر کورتون می‌تواند روند کاهش تراکم استخوان را تسریع کند. 

رئیس بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد با تأکید بر اهمیت مراجعه به پزشک برای افراد در معرض خطر گفت: همه افراد باید رژیم غذایی سالم را رعایت کنند و به‌طور متوسط روزانه حدود ۱۰۰۰ میلی‌گرم کلسیم از طریق لبنیات، مکمل یا دارو دریافت کنند. 

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: درمان باید بلافاصله پس از تشخیص آغاز شود تا از پیشرفت پوکی استخوان و افزایش احتمال شکستگی جلوگیری شود. 

به گزارش وبدا،  وی در پایان خاطرنشان کرد: انجام فعالیت‌های ورزشی منظم به‌ویژه ورزش‌های تحمل‌کننده وزن مانند وزنه‌برداری و موارد مشابه آن، در کنار تغذیه مناسب و کنترل بیماری‌های زمینه‌ای، از مؤثرترین راهکارها برای پیشگیری از پوکی استخوان است.

