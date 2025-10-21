خبرگزاری کار ایران
ارائه گزارش برنامه چهارم تحول و پیشرفت تهران به شورا؛ به‌زودی

ارائه گزارش برنامه چهارم تحول و پیشرفت تهران به شورا؛ به‌زودی
کد خبر : 1703301
مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه‌ سرمایه‌ انسانی ‌و امور شورای شهرداری تهران از ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم تحول و پیشرفت تهران به شورای اسلامی شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه‌ سرمایه‌ انسانی ‌و امور شورای شهرداری تهران؛ مجید باقری معاون شهردار تهران از ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم تحول و پیشرفت تهران به شورای اسلامی شهر تهران خبر داد و گفت: در جلسات متعددی با کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون‌های تخصصی شورا هماهنگی‌های لازم انجام شده و اطلاعات مرتبط با میزان پیشرفت پروژه‌ها و تحقق اهداف برنامه جمع‌آوری شده است.

وی افزود: این گزارش شامل آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت پیشرفت پروژه‌ها و میزان تحقق شاخص‌های برنامه است.

باقری گفت: نگاه ما در معاونت برنامه‌ریزی مبتنی بر آمار، شفافیت و مستندات دقیق است تا بتوانیم مسیر تحقق اهداف برنامه چهارم را به‌صورت علمی، نظام‌مند و واقع‌نگر دنبال کنیم.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: پس از نهایی‌شدن این گزارش، نتایج به‌صورت جامع و تحلیلی در اختیار شورای اسلامی شهر تهران قرار خواهد گرفت تا اعضای شورا بتوانند با بررسی دقیق، تصمیمات لازم برای بهبود روند اجرای برنامه را اتخاذ کنند.

