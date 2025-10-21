خبرگزاری کار ایران
معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد؛

توزیع رتبه‌های برتر بورد تخصصی برای تکمیل کادر هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت از توزیع رتبه‌های برتر بورد تخصصی سال ۱۴۰۴ برای تکمیل کادر هیات علمی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سیدجلیل حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، گفت: توزیع رتبه‌های برتر بورد تخصصی سال ۱۴۰۴ به فاصله ۲ هفته از اعلام نتایج آزمون دانشنامه تخصصی، با هدف تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام شد. 

وی افزود: در راستای رسالت تعالی نظام آموزش علوم پزشکی کشور و تربیت نیروی متخصص و متعهد و با هدف تشویق و ارج نهادن به نخبگان و حائزین رتبه‌های برتر بورد تخصصی و با توجه به حمایت وزیر بهداشت و در هماهنگی با معاونت درمان نسبت به توزیع ۲۲۵ نفر از حائزین رتبه‌های برتر بورد تخصصی در ۲۵ رشته جهت گذراندن تعهدات در قالب هیات علمی آموزشی اقدام شد. 

وی ادامه داد: فرآیند توزیع حائزین رتبه‌های برتر بورد تخصصی با هماهنگی‌های صورت گرفته با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از مردادماه سال جاری آغاز و پس از وصول اعلام نیازهای دانشگاه‌ها در کمترین زمان نسبت به سال‌های گذشته انجام و در ۲۶ مهرماه کلیه معرفی نامه‌ها صادر و به دانشگاه‌ها ارسال شد. 

به گزارش وبدا، معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان گفت: این افراد که حدود ۸ درصد دانش آموختگان سال جاری را تشکیل می‌دهند در ۲۵ رشته تخصصی در ۳۸ دانشگاه علوم پزشکی کشور توزیع شدند.

