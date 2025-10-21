بررسی صددرصدی اعتراضات داوطلبان آزمون استخدامی سال ۱۴۰۴
به گزارش ایلنا، رضا روستایی، سرپرست اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: تمامی اعتراضات داوطلبان آزمون استخدامی سال ۱۴۰۴ در حال بررسی است.
وی افزود: داوطلبانی که نسبت به نتایج آزمون اعتراض داشتند، طبق ماده ۱۹دستورالعمل نحوه برگزاری آزمونهای استخدامی مصوبه ۱۴۰۴، در بازه زمانی مشخص از طریق ادارات کل استانها اقدام به ثبت اعتراض کردند.
روستایی خاطر نشان کرد: برای رسیدگی دقیق و سریع، ۳۲ کارگروه تخصصی با حضور ارزیابان حرفهای و نظارت مسئولان استانی تشکیل شده است.
سرپرست ادارهکل ارزیابی عملکرد تأکید کرد که به تمامی اعتراضات رسیدگی میشود و طبق برنامهریزی، نتایج بررسیها تا اواسط آبانماه جاری اعلام خواهد شد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، شایان ذکر است برای هر داوطلب صرفا یک بار و در سطح استان حق ثبت اعتراض وجود دارد.