نزدیک به نیمی از جانباختگان تصادفات، راکبان موتور بودهاند
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بررسی آماری ۶ ماهه نخست امسال نشان میدهد که ۴۸ درصد از فوتشدگان تصادفات در تهران موتورسواران بودهاند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ رابعه جوانبخت با اشاره به آمار نگرانکننده جان باختن موتورسواران در پایتخت اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، بیشترین عامل فوت موتورسواران همچنان ضربه مستقیم به سر و استفاده نکردن از کلاه ایمنی است، اما طبق آمار جدید سازمان پزشکی قانونی، سهم فوت ناشی از ضربات اشتراکی به ۴۴ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: ضربات اشتراکی به آسیبهایی گفته میشود که در اثر برخورد همزمان چند عامل به ارگانهای بدن از جمله ضربه به سر، گردن، ستون فقرات و اندامهای داخلی رخ میدهد؛ این نوع آسیبها شدت بالایی دارند و متأسفانه در هفتههای اخیر عامل اصلی مرگ بسیاری از موتورسواران بودهاند.
سرهنگ جوانبخت با تاکید بر نقش کلیدی سرعت در شدت تصادفات خاطرنشان کرد: انرژی جنبشی با مجذور سرعت رابطهی مستقیم دارد یعنی اگر سرعت ۲ برابر شود، انرژی برخورد چهار برابر خواهد شد. این موضوع شدت آسیبدیدگی را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
این مسئول اضافه کرد: این در حالی است که عابران پیاده و خودروسواران در رتبههای بعدی قرار دارند؛ موتورسواران هیچ حفاظی در اطراف خود ندارند و در برابر برخوردها آسیبپذیرتر هستند.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران تهران بزرگ با اشاره به چند حادثه شاخص طی مهرماه امسال در پایتخت گفت: در بزرگراه شهید همدانی، موتورسوار به دلیل سرعت بالا هنگام ورود به رمپ بزرگراه شهید فهمیده واژگون شد و در صحنه تصادف جان باخت؛ در حادثهای دیگر در بزرگراه شهید متوسلیان، موتورسوار پس از برخورد با زمین، توسط یک خودروی سواری زیر گرفته شد و جان خود را از دست داد.
وی ادامه داد: همچنین در بزرگراه شهید بابایی نیز موتورسوار به دلیلعدم کنترل ناشی از سرعت بالا واژگون شد و در دم فوت کرد و در تقاطع جمهوری، موتورسوار وارد خط ویژه شد و با پهلوی کامیون ولوو برخورد کرد که منجر به فوت وی شد.
سرهنگ جوانبخت با اظهار تاسف از جان باختن ترکنشینان موتورسیکلت، از خانوادهها خواست از سوار کردن اعضای خانواده بهویژه کودکان و سالمندان روی موتورسیکلت خودداری کنند.
این مسئول تاکید کرد: موتورسیکلت وسیلهای ایمن برای حملونقل نیست و استفاده از کلاه ایمنی تنها یکی از راههای کاهش خطر است.
وی همچنین هشدار داد: تردد موتورسواران در معابر ممنوعه مانند تونلها و خطوط ویژه، خطرات جدی به همراه دارد زیرا این مسیرها برای وسایل امدادی و حمل ونقل عمومی طراحی شدهاند و موتورسواران در نقاط کور اتوبوسها یا خودروها قرار میگیرند که احتمال برخورد و گازگرفتگی در تونلها را افزایش میدهد.
سرهنگ جوانبخت گفت: موتورسواران جان شما و همراهانتان ارزشمند است؛ فقط کافیست سرعت خود را کاهش دهید تا شدت تصادف و احتمال فوت بهطور چشمگیری کم شود.
وی خطاب به موتور سواران توصیه کرد که از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنید؛ حتی در مسیرهای کوتاه، از تردد در تونلها، خطوط ویژه و مسیرهای ممنوعه خودداری کنید و هرگز اعضای خانواده را ترکنشین نکنید؛ موتورسیکلت وسیلهای ایمن برای حمل افراد نیست.
به گزارش شهر، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران تهران بزرگ یادآور شد: با رعایت همین چند نکته ساده، میتوانیم از بسیاری از حوادث دلخراش جلوگیری کنیم. پلیس راهور در کنار شماست تا شهری ایمنتر داشته باشیم.