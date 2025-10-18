خبرگزاری کار ایران
پیوستن وزیر آموزش و پرورش به پویش «بساز مدرسه»

پیوستن وزیر آموزش و پرورش به پویش «بساز مدرسه»
وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش به پویش "بساز مدرسه" پیوستند.

به گزارش ایلنا، حسین صادقی رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود نوشت: وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش به اتفاق با تخصیص بخشی از حقوق خود به پویش«به_ساز_مدرسه_بساز_مدرسه» پیوستند.

علیرضا کاظمی با تخصیص ۵ میلیارد ریال برای ساخت مدرسه‌ای در شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی به نام سردار شهید محمد کاظمی، به این پویش پیوست.

