پیوستن وزیر آموزش و پرورش به پویش «بساز مدرسه»

به گزارش ایلنا، حسین صادقی رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود نوشت: وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش به اتفاق با تخصیص بخشی از حقوق خود به پویش«به_ساز_مدرسه_بساز_مدرسه» پیوستند.