خبرگزاری کار ایران
تحویل ۸ دستگاه دوربین رادارگان توسط شهرداری تهران به پلیس راهور

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از تحویل هشت دستگاه دوربین رادارگان توسط شهرداری تهران به پلیس راهور و افزایش نظارت بر بزرگراه‌ها با این دوربین‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل موسوی‌پور با اشاره به به‌روزرسانی دوربین‌های سطح شهر با همکاری شهرداری تهران، اظهار کرد: خوشبختانه وضعیت دوربین‌ها در پایتخت رو به بهبود است و تعداد دستگاه‌هایی که در حال رفع نقص هستند، هفته به هفته در حال افزایش است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه جلسات مستمر هفتگی برای کنترل وضعیت دوربین‌ها برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: کمیته مشترکی در پلیس راهور فراجا، معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا، شرکت‌های مسئول و شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران شکل گرفته و وضعیت را دائماً کنترل می‌کند.

موسوی‌پور با بیان اینکه دوربین‌ها به تدریج در حال بازگشت به مدار هستند، تصریح کرد: علاوه برآن هشت دستگاه دوربین رادارگان توسط شهرداری تهران به پلیس راهور تحویل داده شده که پرتابل است و به صورت شبانه‌روزی در نقاط مختلف قابلیت استفاده دارد.

وی در ادامه یادآور شد: ما از این دستگاه‌ها بیشترین بهره را می‌بریم و فواصل بین دوربین‌ها را با این دستگاه‌های پرتابل کنترل می‌کنیم؛ با استفاده از این دوربین‌ها معدود افرادی که باعث تصادفات شدید می‌شوند، تحت کنترل قرار می‌گیرند.

به گزارش شهر، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر کنترل سرقت‌ تجهیزات دوربین‌ها توسط پلیس، گفت: هم نیروهای پلیس راهور و هم فرماندهی انتظامی در سطح بزرگراه‌ها حضور دارند و در صورت مشاهده هرگونه سرقت تجهیزات، به سرعت برخورد لازم را انجام می‌دهند.

