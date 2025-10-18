خبرگزاری کار ایران
هیچ مدرسه‌ای نباید بدون ورزش صبحگاهی باشد

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این‌که هر دانش‌آموز باید یک مهارت ورزشی داشته باشد بر نقش ورزش در تربیت و نشاط دانش‌آموزان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا،  علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش صبح امروز، شنبه ۲۶ مهرماه در آیین افتتاح المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای کشور که در دبستان پسرانه شهدای هفتم تیر منطقه ۱۴ شهر تهران و همزمان با سراسر کشور برگزار شد، ضمن تبریک هفته تربیت‌بدنی و سلامت، بر اهمیت نقش ورزش در رشد جسمی و روحی دانش‌آموزان تأکید کرد. 

وی گفت: ورزش در ساحت‌های تربیتی، بنیادی‌ترین نقش را دارد، زیرا بدون سلامت جسمی و روحی، پیشرفت در سایر ساحت‌های تربیتی ممکن نیست. عقل سالم در بدن سالم شکل می‌گیرد و ورزش بهترین ابزار برای تضمین سلامت جسم و روان است. 

کاظمی با اشاره به رویکرد تازه آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید، افزود: با شعار مهر متفاوت، تلاش کرده‌ایم نشاط، پویایی و امید را به فضای مدارس بازگردانیم و تربیت‌بدنی یکی از کلیدی‌ترین محورهای این تحول است. 

وی توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس را از اقدامات مهم وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: بیش از ۲۸۰۰ فضای ورزشی شامل زمین‌ها، سالن‌ها و استخرهای دانش‌آموزی در دستور کار قرار گرفته و بخش زیادی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده است. اما مهم‌تر از زیرساخت، برنامه‌های نرم و فرهنگی همچون المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای هستند که بستر کشف استعدادها را فراهم می‌کنند. 

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم همکاری فدراسیون‌های دانش‌آموزی و فدراسیون‌های ورزشی کشور، خاطرنشان کرد: هدف ما شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان است تا در آینده، قهرمانانی ملی و بین‌المللی از دل مدارس پرورش یابند. هر دانش‌آموز باید حداقل یک مهارت ورزشی داشته باشد و این مأموریت مهمی برای مربیان تربیت‌بدنی در سال تحصیلی جدید است. 

کاظمی از ایجاد پرونده ورزشی و سلامت برای تمامی دانش‌آموزان خبر داد و گفت: با همکاری خانواده‌ها، باید علایق ورزشی هر دانش‌آموز مشخص شود تا مسیر رشد او هدفمند و مستمر دنبال شود. 

وی در ادامه با تأکید بر احیای ورزش صبحگاهی مدارس تصریح کرد: هیچ مدرسه‌ای نباید بدون برنامه ورزش صبحگاهی فعالیت کند. این برنامه‌ها ضمن تقویت نشاط و شادابی، عشق به میهن و روحیه همکاری را در بین دانش‌آموزان نهادینه می‌کند. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کاظمی در پایان اظهار امیدواری کرد: هفته تربیت‌بدنی و سلامت و آغاز المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای، نقطه شروع حرکتی فراگیر برای ارتقای سلامت، نشاط و هویت ملی دانش‌آموزان در سراسر کشور باشد؛ حتی در کوچک‌ترین مدارس روستایی و عشایری.

