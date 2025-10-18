دستگیری سارقان زورگیر و خشن ستارخان؛ حمله به شهروندان در پارکینگ با قمه و شمشیر + عکس و فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت درباره اجرای طرح دستگیری سارقان زورگیر و خشن در تهران بیان کرد: یکی دو مورد خبر زورگیری با سلاح سرد به کلانتری ۱۱۸ ستارخان از طریق مرکز اعلام شد. با توجه به حساسیت موضوع، دستورات لازم صادر شد تا این پرونده به‌صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.

او ادامه داد: پرونده ویژه در کلانتری ۱۱۸ ستارخان تشکیل شد. متهمان شناسایی شدند، مخفیگاه آنان نیز مشخص شد و پس از اخذ دستور قضایی، تیم ضربت پلیس وارد عمل شد و تمامی متهمان دستگیر شدند.

افشار درباره شیوه فعالیت متهمان گفت: شگرد این متهمان به این صورت بود افرادی را که وارد منازل یا پارکینگ می‌شدند، در لحظه‌ای که درب هنوز بسته نشده بود، غافلگیر می‌کردند و با استفاده از شمشیر و قمه و تهدید، اموال باارزش آن‌ها را به سرقت می‌بردند.

وی افزود: در یکی از موارد، از یک خانم گردنبند طلا و از یک آقای دیگر گوشی همراه و سایر وسایل باارزش سرقت کرده بودند. علاوه بر این، چند مورد سرقت موتورسیکلت و دوچرخه نیز در سوابقشان وجود دارد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: خوشبختانه تمامی اموال مسروقه کشف شده و مالخرها دستگیر شده اند. همچنین مالباختگان با حضور در کلانتری، متهمان را شناسایی کردند. در حال حاضر، متهمان در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی هستند و رسیدگی به پرونده ادامه دارد. ان‌شاءالله این افراد به‌زودی به سزای عمل خود مطابق قانون خواهند رسید.

او در توضیح سوابق متهمان گفت: هر سه نفر دارای سابقه کیفری هستند؛ یکی از متهمان ۱۲ فقره سابقه دارد، دیگری ۸ فقره و سومی ۶ فقره. تمامی آن‌ها سابقه زندان نیز دارند.

وی اشاره کرد: این جرایم خشن بوده است و در هر دو مورد، متهمان با شمشیر و قمه وارد پارکینگ‌ها می‌شدند. البته هیچ فردی مجروح نشده، اما تهدید به‌وسیله سلاح سرد صورت گرفته است.

او افزود: در مورد اموال مسروقه نیز باید گفت بخشی از اموال از قبیل گردنبند، گوشی و سایر اقلام قیمتی کشف شده و بخش دیگر توسط متهمان به مالخر فروخته شده است. مالخر نیز دستگیر شده و اموال در حال کشف و بازگردانی به مالباختگان است.

انتهای پیام/