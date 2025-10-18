نجات ۲ گونه جانوری در تایباد

به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تایباد گفت: یک کشاورز در منطقه مرزی دشت کرات با مشاهده یک قطعه درنای خاکستری زخمی، این گونه مهاجر را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تحویل داد.

یوسف اربابی افزود: این درنای مهاجر که از ناحیه بال دچار مصدومیت شده بود، هم اکنون در حال تیمار است.

وی ادامه داد: همچنین یک قلاده کفتار در یک استخر خالی ذخیره آب کشاورزی در روستای کرات گرفتار شده بود که مالکان استخر، موضوع را به اداره محیط زیست گزارش دادند.

اربابی گفت: این کفتار با ابتکار عمل مالکان استخر در ایجاد مسیر خروج، از استخر به عمق ۲۰ متر بیرون آمد و به آغوش طبیعت بازگشت.

وی افزود: مشارکت مردمی و احساس مسئولیت اجتماعی، رکن اصلی و اساسی در حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی و این اقدام شهروندان قابل قدردانی است.

وی گفت: از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده اتفاقات این چنینی و همچنین موارد زیست محیطی، با شماره گیری ۰۵۱۵۴۵۳۳۰۴۰ این اداره را در جریان قرار دهند.