خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نجات ۲ گونه جانوری در تایباد

نجات ۲ گونه جانوری در تایباد
کد خبر : 1701391
لینک کوتاه کپی شد.

شهروندان دوستدار حیات وحش در تایباد، جان دو گونه جانوری از خانواده پرندگان و پستانداران را نجات دادند.

به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تایباد گفت: یک کشاورز در منطقه مرزی دشت کرات با مشاهده یک قطعه درنای خاکستری زخمی، این گونه مهاجر را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تحویل داد.

یوسف اربابی افزود: این درنای مهاجر که از ناحیه بال دچار مصدومیت شده بود، هم اکنون در حال تیمار است.

وی ادامه داد: همچنین یک قلاده کفتار در یک استخر خالی ذخیره آب کشاورزی در روستای کرات گرفتار شده بود که مالکان استخر، موضوع را به اداره محیط زیست گزارش دادند.

اربابی گفت: این کفتار با ابتکار عمل مالکان استخر در ایجاد مسیر خروج، از استخر به عمق ۲۰ متر بیرون آمد و به آغوش طبیعت بازگشت.

وی افزود: مشارکت مردمی و احساس مسئولیت اجتماعی، رکن اصلی و اساسی در حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی و این اقدام شهروندان قابل قدردانی است.

وی گفت: از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده اتفاقات این چنینی و همچنین موارد زیست محیطی، با شماره گیری ۰۵۱۵۴۵۳۳۰۴۰ این اداره را در جریان قرار دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ