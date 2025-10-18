شنبه در برخی نقاط استان‌های گیلان، مازندران، اردبیل و شمال شرق آذربایجان شرقی در برخی ساعات بارندگی، رعد وبرق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود. فردا یکشنبه نیز در این مناطق بارش پراکنده و خفیف پیش بینی می شود.

روزهای سه شنبه و چهارشنبه مجدد در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی و شرقی بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

امروز در برخی نقاط شمال شرق شرق و جنوب غرب در بعضی ساعات وزش باد، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

خلیج فارس در سه روز آینده مواج است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با غبار صبحگاهی است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۷ و کمینه دمای آن به ۱۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.