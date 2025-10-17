خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تدوین برنامه تفصیلی کاهش تعارض گونه‌های خرس قهوه‌ای و پلنگ با جوامع محلی در زیستگاه های استان مازندران

تدوین برنامه تفصیلی کاهش تعارض گونه‌های خرس قهوه‌ای و پلنگ با جوامع محلی در زیستگاه های استان مازندران
کد خبر : 1701237
لینک کوتاه کپی شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از پارک ملی کیاسر بر تدوین برنامه تفصیلی کاهش تعارض گونه‌های خرس قهوه‌ای و پلنگ با جوامع محلی در زیستگاه های استان مازندران تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، در این بازدید، وضعیت حفاظتی و مدیریتی پارک ملی کیاسر، چالش‌های ناشی از تعارض انسان و حیات‌وحش ـ به‌ویژه در ارتباط با گونه‌های شاخصی چون خرس قهوه‌ای و پلنگ ایرانی ـ و اقدامات در دست اجرا برای کاهش این تعارض‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

ظهرابی همچنین در دیدار با محیط‌بانان گفت: «حضور فعال و مستمر محیط‌بانان در پایش و حفاظت از ذخایر جنگلی و گونه‌های حیات‌وحش این منطقه، ستون اصلی موفقیت در مدیریت مناطق حفاظت‌شده است. تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات حفاظتی، همراه با آموزش و حمایت از نیروهای یگان حفاظت، لازمه صیانت مؤثر از جنگل‌های هیرکانی و حفظ تعادل اکوسیستم است.»

وی  در دیدار با تعدادی از فعالین محیط‌زیست ضمن تقدیر از مشارکت در حفاظت از گونه گوزن قرمز ( مرال ) افزود: «همکاری فعالین محیط زیست و مشارکت داوطلبانه آنها در فصل گاوبانگی، نمونه‌ای برجسته از مدیریت مشارکتی و همزیستی انسان با طبیعت است. تقدیر از این زحمات، نه تنها انگیزه نیروهای حفاظتی را افزایش می‌دهد، بلکه الگویی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حفاظت از تنوع زیستی ایجاد می‌کند.»

ظهرابی در این بازدید با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های علمی و مبتنی بر داده‌های میدانی گفت: «تدوین برنامه تفصیلی کاهش تعارض انسان و درندگان بزرگ‌جثه از اولویت‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است. اجرای دقیق این برنامه می‌تواند ضمن حفظ ایمنی جوامع محلی، از بروز تلفات انسانی و حیوانی جلوگیری کرده و به پایداری جمعیت این گونه‌های ارزشمند کمک کند.»

وی افزود: «پارک ملی کیاسر به‌دلیل موقعیت اکولوژیک ویژه و تنوع زیستی بالا، نقشی کلیدی در پایداری جمعیت گوشت‌خواران بزرگ شمال کشور دارد. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، آموزش جوامع محلی و توسعه صندوق‌های جبران خسارت می‌تواند زمینه همزیستی پایدار انسان و حیات‌وحش را فراهم کند.»

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان خاطرنشان کرد: «تدوین و اجرای برنامه تفصیلی کاهش تعارض انسان و درندگان بزرگ‌جثه در مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های استان مازندران در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار خواهد گرفت و این فرایند با همکاری مراکز علمی، دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی دنبال خواهد شد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ