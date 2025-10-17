وزیر بهداشت تاکید کرد؛
تأثیر منفی تحریمها بر سلامت منطقه/ لزوم حمایت بینالمللی برای جبران هزینههای سلامت مهاجران افغانستانی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه هفتاد و دومین نشست منطقهای سازمان جهانی بهداشت، با دکتر حنان بلخی، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، دکتر محمدرضا ظفرقندی در این دیدار با قدردانی از پیگیریها و تلاشهای مدیر منطقهای، بر ضرورت تقویت ظرفیت تولید دارو و تجهیزات سلامت در منطقه مدیترانه شرقی تأکید کرد و گفت: خودکفایی منطقهای در تولید دارو و تجهیزات پزشکی، راهبردی اساسی برای تأمین پایدار سلامت مردم منطقه است و میتواند وابستگی کشورها را در شرایط بحرانی کاهش دهد.
وزیر بهداشت با اشاره به تأثیر منفی تحریمهای غیرانسانی بر سلامت منطقه افزود: سلامت نباید قربانی سیاست شود. محدودیتهای ناشی از تحریمها، دسترسی مردم کشورها را به دارو، واکسن و تجهیزات حیاتی با دشواری مواجه کرده است.
وی همچنین با تأکید بر لزوم استرداد هرچه سریعتر باقیمانده منابع مالی ایران نزد سازمان جهانی بهداشت از محل خرید واکسن کووکس اظهار داشت: انتظار میرود موضوع منابع ایران در نزد سازمان جهانی بهداشت بهسرعت تعیینتکلیف شود تا این منابع در خدمت سلامت مردم قرار گیرد.
دکتر ظفرقندی در ادامه با توجه به گستردگی حضور مهاجرین افغانی در ایران گفت: ضروری است سازمانهای بینالمللی و نهادهای وابسته به سازمان جهانی بهداشت برای جبران هزینههای مربوط به حوزه سلامت حمایتهای مؤثر و هدفمند داشته باشند.
در این دیدار، دکتر حنان بلخی ضمن قدردانی از اقدامات ایران در رسیدگی به سلامت پناهندگان، از رویکرد کشورمان در تقویت تولید بومی دارو و تجهیزات پزشکی حمایت کرد و گفت: ایران همواره یکی از کشورهای پیشرو در حوزه سلامت در منطقه بوده است و با تقویت همکاری میان دفاتر سازمان جهانی بهداشت میتوان گامهای مؤثرتری در توسعه همکاریهای منطقهای برداشت.
به گزارش وبدا، در پایان، دکتر بلخی با اشاره به تجربه موفق مالزی در کنترل پشه آئدس، خواستار بهرهگیری ایران از این تجربیات ارزشمند شد و بر تداوم همکاریهای فنی و علمی میان ایران و سازمان جهانی بهداشت در حوزههای نوپدید سلامت تأکید کرد.