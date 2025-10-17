به گزارش ایلنا، دکتر محمدرضا ظفرقندی در این دیدار با قدردانی از پیگیری‌ها و تلاش‌های مدیر منطقه‌ای، بر ضرورت تقویت ظرفیت تولید دارو و تجهیزات سلامت در منطقه مدیترانه شرقی تأکید کرد و گفت: ‎ خودکفایی منطقه‌ای در تولید دارو و تجهیزات پزشکی، راهبردی اساسی برای تأمین پایدار سلامت مردم منطقه است و می‌تواند وابستگی کشورها را در شرایط بحرانی کاهش دهد.

‎وزیر بهداشت با اشاره به تأثیر منفی تحریم‌های غیرانسانی بر سلامت منطقه افزود: ‎سلامت نباید قربانی سیاست شود. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دسترسی مردم کشورها را به دارو، واکسن و تجهیزات حیاتی با دشواری مواجه کرده است.

‎وی همچنین با تأکید بر لزوم استرداد هرچه سریع‌تر باقیمانده منابع مالی ایران نزد سازمان جهانی بهداشت از محل خرید واکسن کووکس اظهار داشت: انتظار می‌رود موضوع منابع ایران در نزد سازمان جهانی بهداشت به‌سرعت تعیین‌تکلیف شود تا این منابع در خدمت سلامت مردم قرار گیرد. ‎

‎دکتر ظفرقندی در ادامه با توجه به گستردگی حضور مهاجرین افغانی در ایران گفت: ضروری است سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای وابسته به سازمان جهانی بهداشت برای جبران هزینه‌های مربوط به حوزه سلامت حمایت‌های مؤثر و هدفمند داشته باشند.

‎در این دیدار، دکتر حنان بلخی ضمن قدردانی از اقدامات ایران در رسیدگی به سلامت پناهندگان، از رویکرد کشورمان در تقویت تولید بومی دارو و تجهیزات پزشکی حمایت کرد و گفت: ایران همواره یکی از کشورهای پیشرو در حوزه سلامت در منطقه بوده است و با تقویت همکاری میان دفاتر سازمان جهانی بهداشت می‌توان گام‌های مؤثرتری در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برداشت.

‎به گزارش وبدا، در پایان، دکتر بلخی با اشاره به تجربه موفق مالزی در کنترل پشه آئدس، خواستار بهره‌گیری ایران از این تجربیات ارزشمند شد و بر تداوم همکاری‌های فنی و علمی میان ایران و سازمان جهانی بهداشت در حوزه‌های نوپدید سلامت تأکید کرد.

