توزیع تجهیزات انفرادی اطفای حریق در راستای توسعه شبکه اطفای حریق استان مازندران
مراسم توزیع تجهیزات انفرادی اطفای حریق استان مازندران با حضور حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، وحید خیرآبادی، مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق، و محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران، این مراسم در راستای توسعه شبکه اطفای حریق و ارتقای توان عملیاتی محیطبانان استان انجام گرفت و طی آن، تجهیزات انفرادی شامل دمنده، کولهپشتی حمل آب، اره موتوری، ابزار دستی و لوازم ایمنی فردی به ۳۰ پاسگاه محیطبانی در مناطق تحت مدیریت استان تحویل داده شد.
حمید ظهرابی در حاشیه این مراسم، تجهیز و تقویت ساختار اطفای حریق را از اولویتهای راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست دانست و اظهار داشت: «با توجه به تأثیر تغییرات اقلیمی، افزایش دمای هوا و خشکی پوشش گیاهی، خطر بروز آتشسوزی در زیستگاههای طبیعی بهویژه در جنگلهای شمال کشور افزایش یافته است. در چنین شرایطی، تجهیز محیطبانان به ابزارهای نوین اطفای حریق و ارتقای سطح آموزش آنان، اقدامی ضروری در راستای صیانت از جنگلها، مراتع و گونههای ارزشمند حیاتوحش بهشمار میرود.»
وی با تأکید بر ضرورت رویکرد علمی و پیشگیرانه در مدیریت حریقها افزود: «توسعه شبکه اطفای حریق، آموزش تخصصی نیروهای محیطبان، و استفاده از فناوریهای نوین در پایش و هشدار سریع، از ارکان اصلی برنامههای حفاظتی سازمان است. ما باید با اتکا به برنامهریزی علمی، سرعت واکنش در برابر آتشسوزیها را افزایش دهیم و خسارات به زیستگاههای طبیعی را به حداقل برسانیم.»
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین گفت: «استان مازندران بهدلیل وسعت جنگلهای هیرکانی و شرایط توپوگرافی خاص، از مناطق حساس کشور در زمینه خطر آتشسوزی است. اجرای این برنامه و توزیع تجهیزات جدید، گامی مؤثر در تقویت زیرساختهای حفاظتی و توان عملیاتی نیروهای محیط زیست استان خواهد بود.»
در پایان این مراسم، ظهرابی با تقدیر از تعهد و تلاش محیطبانان استان مازندران در حفاظت از عرصههای طبیعی و جنگلی، خاطرنشان کرد: «محیطبانان خط مقدم حفاظت از طبیعت ایران هستند و حمایت از آنان از طریق تأمین تجهیزات، آموزش و ارتقای سطح معیشت، یکی از مأموریتهای اصلی سازمان است. صیانت از طبیعت بدون پشتیبانی از محیطبانان امکانپذیر نیست.»