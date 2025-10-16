توزیع تجهیزات انفرادی اطفای حریق در راستای توسعه شبکه اطفای حریق استان مازندران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، این مراسم در راستای توسعه شبکه اطفای حریق و ارتقای توان عملیاتی محیط‌بانان استان انجام گرفت و طی آن، تجهیزات انفرادی شامل دمنده، کوله‌پشتی حمل آب، اره موتوری، ابزار دستی و لوازم ایمنی فردی به ۳۰ پاسگاه محیط‌بانی در مناطق تحت مدیریت استان تحویل داده شد.

حمید ظهرابی در حاشیه این مراسم، تجهیز و تقویت ساختار اطفای حریق را از اولویت‌های راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست دانست و اظهار داشت: «با توجه به تأثیر تغییرات اقلیمی، افزایش دمای هوا و خشکی پوشش گیاهی، خطر بروز آتش‌سوزی در زیستگاه‌های طبیعی به‌ویژه در جنگل‌های شمال کشور افزایش یافته است. در چنین شرایطی، تجهیز محیط‌بانان به ابزارهای نوین اطفای حریق و ارتقای سطح آموزش آنان، اقدامی ضروری در راستای صیانت از جنگل‌ها، مراتع و گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش به‌شمار می‌رود.»

وی با تأکید بر ضرورت رویکرد علمی و پیشگیرانه در مدیریت حریق‌ها افزود: «توسعه شبکه اطفای حریق، آموزش تخصصی نیروهای محیط‌بان، و استفاده از فناوری‌های نوین در پایش و هشدار سریع، از ارکان اصلی برنامه‌های حفاظتی سازمان است. ما باید با اتکا به برنامه‌ریزی علمی، سرعت واکنش در برابر آتش‌سوزی‌ها را افزایش دهیم و خسارات به زیستگاه‌های طبیعی را به حداقل برسانیم.»

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین گفت: «استان مازندران به‌دلیل وسعت جنگل‌های هیرکانی و شرایط توپوگرافی خاص، از مناطق حساس کشور در زمینه خطر آتش‌سوزی است. اجرای این برنامه و توزیع تجهیزات جدید، گامی مؤثر در تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و توان عملیاتی نیروهای محیط زیست استان خواهد بود.»

در پایان این مراسم، ظهرابی با تقدیر از تعهد و تلاش محیط‌بانان استان مازندران در حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جنگلی، خاطرنشان کرد: «محیط‌بانان خط مقدم حفاظت از طبیعت ایران هستند و حمایت از آنان از طریق تأمین تجهیزات، آموزش و ارتقای سطح معیشت، یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان است. صیانت از طبیعت بدون پشتیبانی از محیط‌بانان امکان‌پذیر نیست.»