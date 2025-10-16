به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، شامگاه چهارشنبه ۲۳ مهرماه در برنامه تلویزیونی «صف اول» با محور عدالت آموزشی و مشارکت مردمی، ضمن تشریح اقدامات دولت در حوزه تعلیم و تربیت، گفت:عدالت، اساس پایداری هر جامعه است و عدالت آموزشی یکی از بنیادی‌ترین جلوه‌های آن به شمار می‌رود. در دولت چهاردهم ، عدالت آموزشی به عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار قرار گرفته و این سطح از توجه را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست.

اولویت آموزش حتی در شرایط بحرانی

کاظمی با اشاره به پیگیری مستمر رئیس‌جمهور در حوزه آموزش و پرورش، افزود:در همان روزهایی که درگیر شهادت برادرم سردار کاظمی بودم و کشور شرایط ویژه‌ای داشت، رئیس‌جمهور شخصاً با من تماس گرفتند و خواستار برگزاری جلسه فوری با معاونان آموزش و پرورش شدند. این نشان‌دهنده آن است که حتی در شرایط بحرانی، موضوع آموزش و پرورش از اولویت دولت کنار گذاشته نمی‌شود.

وی با بیان این‌که توجه دولت به حوزه تعلیم و تربیت صرفاً در سطح شعار نیست، تصریح کرد: آقای دکتر پزشکیان تا امروز بیش از ۵۰ جلسه تخصصی در حوزه آموزش و پرورش برگزار کرده‌اند. چنین سطحی از تمرکز مدیریتی در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است.

مردمی‌سازی عدالت آموزشی؛ از سیاست تا عمل

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نگاه جدید دولت در اجرای عدالت آموزشی، گفت:در گذشته عدالت آموزشی بیشتر دولت‌محور بود، اما امروز تلاش داریم آن را مردمی‌پایه کنیم.

وی افزود: عدالت آموزشی زمانی پایدار خواهد بود که مردم در ساخت مدارس، توسعه فضاهای آموزشی، تأمین تجهیزات و پشتیبانی از دانش‌آموزان مناطق محروم نقش فعال داشته باشند.

کاظمی ادامه داد : در همین راستا، ۲۴۰۰ پروژه آموزشی با مشارکت مردم، خیرین مدرسه‌ساز و نهادهای عمومی طی هفته گذشته به بهره‌برداری رسید. این پروژه‌ها بخش مهمی از طرح ملی ۷۳۰۰ مدرسه‌ای است که با بیش از ۵۰ درصد رشد نسبت به سال‌های گذشته در حال اجراست.

نگاه آینده‌محور در عدالت آموزشی

کاظمی با تأکید بر ضرورت همگامی نظام آموزشی با تحولات فناوری، اظهار کرد :آینده آموزش، آینده‌ای هوشمند و فناورانه است. تحقق عدالت آموزشی در دنیای امروز تنها به معنای دسترسی به فضای فیزیکی مدرسه نیست؛ بلکه باید عدالت دیجیتال، دسترسی برابر به آموزش الکترونیکی، تجهیزات هوشمند و آموزش معلمان در حوزه فناوری نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در حوزه هوشمندسازی مدارس، گفت:هدف ما این است که تا چند سال آینده، تمام مدارس کشور به زیرساخت‌های الکترونیکی و محتوای دیجیتال آموزشی مجهز شوند تا هیچ دانش‌آموزی به‌دلیل موقعیت جغرافیایی از حق آموزش کیفی محروم نماند.

تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت

وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که رویکرد دولت چهاردهم ، نگاهی تحول‌محور و عدالت‌گرا به آموزش است، گفت: اگر انقلاب اسلامی با شعار عدالت شکل گرفت، امروز تحقق عدالت آموزشی نماد ادامه آن مسیر است. این سطح از توجه و سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، نه‌تنها زمینه‌ساز کاهش شکاف‌های منطقه‌ای است، بلکه آینده توسعه انسانی کشور را تضمین خواهد کرد.