کشف ۲۵ هزار لیتر نفت سفید قاچاق در «ملارد ویلای جنوبی»

به گزارش ایلنا، سرهنگ «کیانوش نورمحمدی» گفت: برابر رصد و اقدامات فنی ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ملارد، اخبار و اطلاعاتی از فعالیت مشکوک به قاچاق سوخت کارگاهی در ملارد ویلای جنوبی بدست آمد و ماموران انتظامی با هماهنگی مرجع قضائی و به همراه کارشناسان شرکت نفت در کارگاه حضور پیدا کرده و بررسی‌های خود را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد افزود: در بررسی‌های کارشناسان عوامل شرکت نفت و محرز شدن قاچاق سوخت، با هماهنگی قضائی، ۲۵ هزار لیتر نفت سفید قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، این مقام انتظامی با اشاره به پلمب کارگاه مذکور برابر دستور قضائی تصریح کرد: در این عملیات پلیس، سه نفر دستگیر و و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند و کارشناسان ارزش سوخت‌های قاچاق کشف شده و ابزارآلات موجود در محل را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند.

