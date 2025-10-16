خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توانمندسازی زنان روستایی؛ محور توسعه پایدار صنایع‌دستی

توانمندسازی زنان روستایی؛ محور توسعه پایدار صنایع‌دستی
کد خبر : 1700766
لینک کوتاه کپی شد.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی ضمن تاکید بر نقش محوری زنان در اقتصاد خلاق و هویت‌بنیان، تقویت فرهنگ مولد و سرمایه‌های اجتماعی را خواستار شد.

به گزارش ایلنا، مریم جلالی دهکردی در ششمین همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی زنان روستایی و عشایری صنایع دستی، با تقدیر از زنان به عنوان «مدیران تولید»، گفت: زنان با عشق و عاطفه خود تولید می‌کنند، با اخلاق و قانون رفتار و تربیت ایجاد می‌کنند و همزمان نقش محوری در تولید ثروت و تربیت نسل آینده دارند. 

معاون صنایع‌دستی کشور، اقتصاد روستایی و عشایری را نمونه‌ای از اقتصاد خلاق، هویت‌بنیان و تاب‌آور دانست و افزود: این اقتصاد بر پایه دانش بومی و تجربه زیسته شکل گرفته و قادر است در برابر تغییرات مقاومت کند. آئین‌ها و مناسک روستایی، مدرسه‌ای برای انتقال فرهنگ و خرد هستند. 

وی بر لزوم توجه به جایگاه واقعی صنایع دستی در زندگی روزمره تأکید کرد و گفت: صنایع دستی تنها یک کالا نیست، بلکه تجلی غیرت و خوش‌ذوقی است. دانشگاه می‌تواند با ثبت این حکمت زیسته زنان، به تقویت این عرصه کمک کند. 

جلالی با اشاره به نقش کانونی زنان در خانواده و جامعه، افزود: زنان در نقش‌های چندگانه خود، پایه‌های اصلی توسعه هستند. وقتی این ظرفیت‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند، قدرت آفرینش و روایتگری بی‌نظیری پدید می‌آید. 

به گزارش صدا و سیما، در این همایش که با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، کارخانه نوآوری و اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی برگزار شد، از همگرایی نهادهای مختلف و تلاش‌های صورت گرفته برای توانمندسازی هرچه بیشتر زنان روستایی و عشایری تقدیر شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ