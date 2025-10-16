به گزارش ایلنا، آرا شاوردیان، نماینده مسیحیان ارامنه شمال کشور در حاشیه جلسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به افتتاح بیست‌وپنجمین ایستگاه مترو تهران اظهار داشت: در آستانه افتتاح بیست‌وپنجمین ایستگاه خط ۶ مترو تهران هستیم. این ایستگاه در مجاورت بوستان حضرت مریم و کلیسای سرکیس مقدس در تقاطع خیابان کریم‌خان زند و خیابان استاد نجات‌اللهی قرار دارد و به نام حضرت مریم مقدس نام‌گذاری شده است.

وی افزود: جا دارد در ابتدا از شهردار تهران، همچنین شهردار منطقه ۶، شهرداران نواحی، مدیرعامل مترو و همه مدیران و مسئولان حوزه شهری تشکر کنم. خوشبختانه این ایستگاه مطابق برنامه زمان‌بندی و در چارچوب بودجه مصوب به بهره‌برداری رسیده و می‌تواند خدمات ارزشمندی به شهروندان ارائه دهد. به‌عنوان نماینده جامعه شریف ارامنه تهران از نام‌گذاری این ایستگاه به نام مقدس حضرت مریم (س) صمیمانه سپاسگزارم.

شاوردیان با تأکید بر همزیستی تاریخی اقوام و ادیان در ایران ادامه داد: در ایران همه اقوام، ادیان و مذاهب در کنار یک‌دیگر زندگی می‌کنند. ایران همچون فرشی هزاررنگ است که هر گره آن نمایانگر آیین و فرهنگ اقوام گوناگون است و در کنار هم، مفهوم واحدی از وحدت ملی را شکل داده‌اند. سال‌هاست در سایه این همزیستی، وحدت و آرامش حاکم بوده است؛ نمونه روشن آن دوران هشت‌ساله دفاع مقدس است که با رمز وحدت، همه ایرانیان از اقوام و ادیان مختلف دوشادوش هم از خاک مقدس ایران دفاع کردند.

به گزارش سایت شهر، وی افزود: حتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه‌ای که با تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک مقدس ما همراه بود، باز هم وحدت میان ایرانیان از هر قوم و دین، موجب شد از کیان کشور عزیزمان دفاع کنیم. نام‌گذاری ایستگاه حضرت مریم مقدس نشان‌دهنده احترام عمیق ملت ایران به همه پیروان ادیان الهی است، چنان‌که در اصول قانون اساسی نیز جایگاه ویژه‌ای برای اقلیت‌های دینی در نظر گرفته شده است.

نماینده مسیحیان ارمنی شمال کشور خاطرنشان کرد: این نام‌گذاری همچنین بیانگر توجه مدیران و مسئولان شهری به عدالت در خدمت‌رسانی است؛ به‌گونه‌ای که از رئیس‌جمهور تا وزرا و مدیران شهری، هدف مشترک همه آنان خدمت به مردم است بدون هیچ تفاوتی میان اقوام، مذاهب و ادیان. وظیفه همه ماست که در مسیر خدمت به مردم ایران تلاش کنیم تا پرچم جمهوری اسلامی ایران همچنان درخشان و برافراشته باقی بماند.

وی درباره مشارکت جامعه ارامنه در طراحی ایستگاه گفت: ایستگاه حضرت مریم مقدس از نظر طراحی یکی از ایستگاه‌های شاخص متروی تهران است. از معماران و طراحان برجسته در اجرای آن استفاده شده و نمادها و المان‌های شهری و دینی در طراحی آن به‌کار رفته است. همچنین یکی از خیرین جامعه ارامنه، هزینه ساخت مجسمه‌ای از حضرت مریم در حالی‌که عیسی مسیح را در آغوش دارد تقبل کرده است که در روز افتتاحیه از آن رونمایی خواهد شد.

شاوردیان اظهار داشت: بار دیگر از شهردار تهران، شهرداران مناطق و مدیران شهری تشکر می‌کنم. با وجود شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص تهران و چالش‌هایی نظیر آلودگی هوا و ترافیک، مدیریت شهری تلاش دارد گره از مشکلات مردم باز کند. ما نیز در مجمع نمایندگان استان تهران و به‌عنوان خادمان مردم، در کنار شوراها و شهرداران سراسر کشور هستیم تا بتوانیم خدمات شهری مطلوب‌تری به هم‌وطنان عزیز ارائه دهیم.

