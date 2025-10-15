بهروزآذر در دیدار با رئیس فدراسیون زنان چین:
ایران آماده گسترش همکاری در حوزه اشتغال زنان است
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه اجلاس بینالمللی «رهبران جهان برای آینده زنان» در پکن، با شن ییچین، مشاور دولتی و رئیس فدراسیون ملی زنان چین دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار دو طرف بر گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینههای آموزش مهارت، اشتغال زنان، کارآفرینی، صنایعدستی زنان تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر در این دیدار با ارائه گزارشی از دستاوردهای ایران در حوزه زنان گفت: در سالهای اخیر، ما قوانین و مقررات متعددی در حمایت از زنان باردار و مادران شاغل تصویب و اجرایی شده است. ایران همچنین در حال تقویت زیرساختهای مهارتآموزی و افزایش ظرفیتهای اشتغال برای دختران فارغالتحصیل دانشگاهی است تا آنان بتوانند نقش مؤثرتری در اقتصاد ملی و بینالمللی ایفا کنند.
وی ادامه داد: توسعه صادرات صنایع دستی زنان ایرانی و گسترش بازارهای بینالمللی برای محصولات فرهنگی از برنامههای مهم دولت در حوزه توانمندسازی اقتصادی زنان است.
معاون رئیسجمهور همچنین در ادامه دیدار، با اشاره به تحولات اخیر در منطقه و جنگ تحمیلی دوازدهروزه، گزارشی از وضعیت انسانی این درگیریها ارائه کرد و اظهار داشت: در این جنگ بیش از هزار نفر کشته شدند که در میان آنان بیش از پنجاه کودک و صد زن وجود داشت. از حمایتهای دولت چین قدردانی میکنم.
بهروزآذر با تاکید بر توسعه روابط دوجانبه دو کشور تصریح کرد: ایران مایل است همکاری با چین را در زمینههای مختلف به نفع دو ملت تعمیق بخشد.
در ادامه این دیدار، شن ییچین ضمن ابراز خرسندی از حضور هیأت ایرانی در اجلاس پکن، خاطرنشان کرد: چین و ایران دو تمدن کهن با فرهنگی غنی هستند و زنان در هر دو کشور نقشی کلیدی در پیشرفت اجتماعی و حفظ بنیان خانواده دارند. دولت چین آماده است ارتباط و هماهنگی را با ایران تقویت کند و در چارچوب راهبرد دو کشور، همکاری در حوزه زنان را گسترش دهد.
رئیس فدراسیون ملی زنان چین افزود: چین آماده است تا ارتباطات و هماهنگی با ایران را تقویت کند و تحت هدایت استراتژیک دو رئیسجمهور، دست در دست هم روابط تهران و پکن را به سمت پیشرفت بیشتر سوق دهند.
به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، اجلاس رهبران جهان برای آینده زنان با شعار «آیندهای مشترک، توسعهای فراگیر» با حضور مقامات عالیرتبه، نمایندگان نهادهای بینالمللی و فعالان حوزه زنان از بیش از ۵۰ کشور جهان در پکن برگزار شد. در این اجلاس، موضوعاتی چون عدالت جنسیتی، توسعه پایدار، صلح، و توانمندسازی اقتصادی زنان مورد بررسی قرار گرفت.