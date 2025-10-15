انتصاب سه مداح در شهرداری تهران تائید شد
انتصاب سه مداح در پستهای اداری شهرداری تهران تأیید شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز خبری مبتنی بر انتصاب سه مداح در پستهای اجرایی شهرداری تهران منتشر شد. در این خبر آمده بود: بنابر شنیدهها «علی عشرتی» به سمت رییس اداره رشد و تعالی مرکز نوسازی و تحول اداری، «جواد سوری» به عنوان رییس امور اداری و رفاهی و «محسن مرادی» به عنوان «مدیر حوزه معاونت هماهنگی و پشتیبان منصوب شدهاند. همچنین برخی منتقدین این انتصابات را سرمایهگذاری زاکانی برای انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری آینده تعبیر کردهاند.
پیگیری خبرنگار ایلنا از مقام مطلع در شهرداری تهران حاکی از تائید این انتصابات داشت.
این مقام مطلع در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه این افراد پیش از این نیز از پرسنل شهرداری تهران بودهاند، گفت: این انتصابات به صورت همزمان نبوده و در ادارات مختلف صورت گرفته است. پستهای یادشده در رده پستهای مهم مدیریتی نبوده و انتصاب آنها از سمت شهردار، معاونتها و مدیرکلها نبوده است.
شایان ذکر است که این نخستین بار نیست که انتصاب مداحان در سمتهای مدیریتی شهرداری تهران گزارش میشود.