انجام ماموگرافی رایگان از ۲۶ مهر به مدت یک هفته در سراسر کشور
رییس اداره سرطان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از اجرای طرح ملی «هفته ماموگرافی رایگان» در مراکز منتخب سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرضیه لشکری، رییس اداره سرطان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه سرطان پستان شایعترین سرطان در میان زنان ایران و جهان است، اظهار داشت: سرطان پستان همچنان یکی از مهمترین اولویتهای نظام سلامت کشور محسوب میشود. بر اساس آخرین آمارهای ملی، بروز خام سرطان پستان در ایران ۴۷.۷ مورد در هر ۱۰۰ هزار زن است و سالانه بیش از ۱۹ هزار مورد جدید از این بیماری در کشور ثبت میشود؛ به عبارتی، روزانه بیش از ۵۰ زن و بهطور میانگین حدود دو نفر در هر ساعت با تشخیص سرطان پستان مواجه میشوند.
رییس اداره سرطان وزارت بهداشت افزود: این ارقام نشان میدهد که سرطان پستان حدود ۲۶ درصد از کل سرطانهای زنان ایرانی را تشکیل میدهد و همچنان از اصلیترین علل مرگ ناشی از سرطان در بانوان به شمار میآید. با این حال، اگر این بیماری در مراحل اولیه شناسایی شود، شانس درمان کامل آن بیش از ۹۰ درصد خواهد بود. تشخیص زودهنگام، درمان را سادهتر، کمهزینهتر و مؤثرتر میکند و میتواند از بروز عوارض جسمی و روحی شدید جلوگیری کند.
این رادیوانکولوژیست، با اشاره به سه روش اصلی تشخیص زودهنگام سرطان پستان تصریح کرد: خودآزمایی پستان بهصورت ماهیانه توسط خود فرد، معاینه بالینی پستان توسط پزشک یا ماما در فواصل منظم، و انجام ماموگرافی دورهای از سن ۴۰ سالگی هر یک تا دو سال تا حدود ۷۴ سالگی، از روشهای مؤثر در شناسایی زودهنگام این بیماری هستند. ماموگرافی دقیقترین روش برای کشف تودههای کوچک پستان است؛ تودههایی که هنوز در معاینه دستی قابل لمس نیستند و شناسایی آنها در این مرحله، درمان را سریعتر و آسانتر میسازد.
لشکری با اشاره به برنامه وزارت بهداشت در راستای همسویی با ماه جهانی آگاهیبخشی سرطان پستان گفت: به همین مناسبت، معاونت درمان وزارت بهداشت از تاریخ ۲۶ مهرماه تا ۳ آبانماه ۱۴۰۴، طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان را در مراکز منتخب سراسر کشور برگزار خواهد کرد.
وی ادامه داد: در طول این هفته، بانوان میتوانند با مراجعه به مراکز اعلامشده، خدمات ماموگرافی را بهصورت رایگان دریافت کنند یا نوبت ماموگرافی رایگان خود را در نزدیکترین زمان ممکن رزرو نمایند.
رییس اداره سرطان وزارت بهداشت در پایان هدف از اجرای این طرح را «ترویج فرهنگ توجه بانوان به سلامت خود، افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان پستان، و در نهایت کاهش بروز و مرگومیر ناشی از این بیماری در کشور عنوان کرد.
لیست مراکز منتخب انجام ماموگرافی رایگان از تاریخ ۲۶ مهرماه تا ۳ آبانماه ۱۴۰۴ در فایل پیوست زیر قابل مشاهده است.