هماهنگی داروخانه‌ها و پزشکان در مصرف منطقی داروهای آرام‌بخش

هماهنگی داروخانه‌ها و پزشکان در مصرف منطقی داروهای آرام‌بخش
رئیس اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو گفت: دسترسی به داروهای اعصاب، ضد اضطراب و آرام‌بخش با رعایت نسخه پزشک و ضوابط قانونی، به مدیریت اضطراب و حمایت از سلامت روان مردم کمک می‌کند.

به گزارش ایلنا، علیرضا احمدنیا که به مناسبت هفته سلامت روان انجام شد با تأکید بر اهمیت نقش داروخانه‌ها در حفظ سلامت روان جامعه، افزود: داروسازان با رعایت ضوابط تجویز و عرضه دارو، نقش تعیین‌کننده‌ای در مصرف صحیح داروهای اعصاب و روان دارند. همکاری نزدیک داروخانه‌ها با پزشکان و پایبندی به ضوابط توزیع دارو موجب ارتقای کیفیت خدمات دارویی و افزایش ایمنی بیماران می‌شود. 

وی ادامه داد: داروخانه‌ها در خط مقدم ارائه خدمات دارویی قرار دارند و نقش مؤثری در مصرف منطقی داروهای اعصاب و روان ایفا می‌کنند. بازرسی‌های دوره‌ای و سامانه‌های الکترونیکی کنترل دارو به داروسازان کمک می‌کند تا فرآیند عرضه داروها مطابق ضوابط انجام شود و خدمات دارویی ایمن و مسئولانه‌تری ارائه گردد. 

به گزارش ایفدانا، رئیس اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو در پایان گفت: مصرف داروهای آرام‌بخش باید طبق نظر پزشک و بر اساس نسخه انجام شود. درمان‌های روان‌شناختی، مداخلات رفتاری و روش‌های جامع سلامت روان در کنار دارو می‌توانند به بهبود وضعیت روانی افراد کمک کنند.

 

