فراخوان وزارت علوم برای حمایت از پروژههای مشترک با نخبگان ایرانی خارج از کشور
مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای ارتقای و گسترش تعاملات علمی، فناوری و نوآوری و بهرهمندی از ظرفیتهای تخصصی نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور، از پروژههای علمی مشترک میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای داخل کشور با متخصصان ایرانی مقیم خارج، حمایت مادی و معنوی میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، این فراخوان با هدف تسهیل انتقال دانش و فناوری در حوزههای کلیدی از طریق اجرای پروژههای مشترک تقویت جایگاه علمی و فناوری ایران در تراز بینالمللی، ایجاد انگیزه برای بازگشت و تعامل پایدار نخبگان ایرانی مقیم خارج منتشر شده است.
محورهای اولویتدار این فراخوان شامل هوش مصنوعی و علوم داده، زیستفناوری، نانوتکنولوژی، مواد پیشرفته و انرژیهای نو، علوم و فناوریهای کوانتومی، اینترنت اشیاء و سامانههای هوشمند میباشد.
همکاری باید در قالب یک عضو هیئت علمی از داخل کشور و یک عضو هیئت علمی ایرانی مقیم خارج صورت گیرد و تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه یا پژوهشگاه الزامی است. همچنین دانشگاهها و پژوهشگاههایی که در سال جاری اقدام به جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور به عنوان هیئت علمی کردهاند، در اولویت حمایت قرار دارند.
گفتنی است داوطلبان میتوانند پروپوزالهای مصوب خود را تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴، همراه با نامه رسمی به امضای بالاترین مقام مسئول و فرم تکمیلشده پیوست، به مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم ارسال کنند. تصویر نامه و فرم تکمیل شده ممهور باید با فرمت PDF در سایت این مرکز به نشانی www. cisc. msrt. ir بارگذاری شده و کد رهگیری دریافت شود.