۱۱ مصدوم در حادثه تصادف جاده پاکدشت

«شروین تبریزی» سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۸ صبح امروز، یک ون با یک خودروی پژو پارس در محدوده جاده شریف‌آباد، در مسیر پاکدشت به شریف‌آباد دچار تصادف کردند.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه ۱۱ نفر مصدوم شدند که همگی پس از انجام اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس تهران، به بیمارستان مفتح و بیمارستان شهدای پاکدشت انتقال پیدا کردند.

انتهای پیام/