۱۱ مصدوم در حادثه تصادف جاده پاکدشت
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از حادثه تصادف در جاده پاکدشت خبر داد و گفت: متأسفانه در این حادثه ۱۱ نفر مصدوم شدند که همگی پس از انجام اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس تهران، به بیمارستان مفتح و بیمارستان شهدای پاکدشت انتقال پیدا کردند.
«شروین تبریزی» سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۸ صبح امروز، یک ون با یک خودروی پژو پارس در محدوده جاده شریفآباد، در مسیر پاکدشت به شریفآباد دچار تصادف کردند.
