خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۱ مصدوم در حادثه تصادف جاده پاکدشت

۱۱ مصدوم در حادثه تصادف جاده پاکدشت
کد خبر : 1700283
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از حادثه تصادف در جاده پاکدشت خبر داد و گفت: متأسفانه در این حادثه ۱۱ نفر مصدوم شدند که همگی پس از انجام اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس تهران، به بیمارستان مفتح و بیمارستان شهدای پاکدشت انتقال پیدا کردند.

«شروین تبریزی»  سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۸ صبح امروز، یک ون با یک خودروی پژو پارس در محدوده جاده شریف‌آباد، در مسیر پاکدشت به شریف‌آباد دچار تصادف کردند.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه ۱۱ نفر مصدوم شدند که همگی پس از انجام اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس تهران، به بیمارستان مفتح و بیمارستان شهدای پاکدشت انتقال پیدا کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ