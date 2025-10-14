خبرگزاری کار ایران
English العربیه
انتشار بسته آموزشی «کلاس شوق‌انگیز» برای معلمان

انتشار بسته آموزشی «کلاس شوق‌انگیز» برای معلمان
بسته آموزشی «کلاس شوق‌انگیز» برای معلمان سراسر کشور منتشر شد.

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پروژه ملی «کلاس شوق‌انگیز» با هدف تحقق اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت، توانمندسازی معلمان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی، پس از طی مراحل طراحی، تولید و اجرا، به مرحله انتشار عمومی رسید.

این پروژه که از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ آغاز و در مردادماه ۱۴۰۴ به پایان رسیده است، شامل بیش از ۲۴۰۰ دقیقه محتوای آموزشی چندرسانه‌ای در سه محور «محیط یادگیری مثبت»، «روش‌های تدریس موفق» و «کاربرد فناوری در آموزش» است. محتوای تولیدشده با ترکیب نوآوری‌های پداگوژیک و فناوری‌های آموزشی، الگویی نوین برای تحول در فرآیند یاددهی ـ یادگیری ارائه می‌دهد.

در فرایند اجرای این طرح، مراحل «طراحی و تصویب»، «پیش‌تولید»، «تولید رسانه‌ای»، «پایش» و «ارائه به معلمان منتخب» طی شده است. طراحی دکور سه‌بعدی، بازطراحی ساختار محتوایی بر پایه رویکرد «روایت‌پژوهی به جای تدریس مستقیم» و بهره‌گیری از فناوری‌های نوینی همچون فیلم‌های واقعیت مجازی (VR۳۶۰)، تصویربرداری از کلاس‌های آموزشی و تولید محتوای استودیویی از ویژگی‌های برجسته این پروژه است.

محتوای آموزشی «کلاس شوق‌انگیز» در سه محور اصلی تدوین شده است:

- کاربرد فناوری در آموزش: شامل موضوعاتی چون هوش مصنوعی در آموزش، آموزش معکوس، غنی‌سازی محیط یادگیری و روایت‌پژوهی در آموزش؛

- روش‌های تدریس موفق: شامل روش تدریس بازی فکری، مبتنی بر پروژه، ایفای نقش، بحث گروهی، حل مسئله و گردش علمی؛

- محیط یادگیری مثبت: شامل اصول و مفاهیم محیط یادگیری مثبت، طراحی آموزشی، حمایت پداگوژیک، ارزشیابی، پژوهش آموزشی و رشد شخصی؛

بر این اساس، تمامی علاقه‌مندان به ویژه معلمان گرامی می‌توانند محتوای آموزشی پروژه «کلاس شوق‌انگیز» را به‌صورت رایگان از طریق شبکه آموزشی تربیتی رشد مشاهده یا دانلود نمایند:

 https://www.roshd.ir/shoghangiz

