انتشار بسته آموزشی «کلاس شوقانگیز» برای معلمان
بسته آموزشی «کلاس شوقانگیز» برای معلمان سراسر کشور منتشر شد.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پروژه ملی «کلاس شوقانگیز» با هدف تحقق اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت، توانمندسازی معلمان و بهرهگیری از فناوریهای نوین آموزشی، پس از طی مراحل طراحی، تولید و اجرا، به مرحله انتشار عمومی رسید.
این پروژه که از بهمنماه ۱۴۰۳ آغاز و در مردادماه ۱۴۰۴ به پایان رسیده است، شامل بیش از ۲۴۰۰ دقیقه محتوای آموزشی چندرسانهای در سه محور «محیط یادگیری مثبت»، «روشهای تدریس موفق» و «کاربرد فناوری در آموزش» است. محتوای تولیدشده با ترکیب نوآوریهای پداگوژیک و فناوریهای آموزشی، الگویی نوین برای تحول در فرآیند یاددهی ـ یادگیری ارائه میدهد.
در فرایند اجرای این طرح، مراحل «طراحی و تصویب»، «پیشتولید»، «تولید رسانهای»، «پایش» و «ارائه به معلمان منتخب» طی شده است. طراحی دکور سهبعدی، بازطراحی ساختار محتوایی بر پایه رویکرد «روایتپژوهی به جای تدریس مستقیم» و بهرهگیری از فناوریهای نوینی همچون فیلمهای واقعیت مجازی (VR۳۶۰)، تصویربرداری از کلاسهای آموزشی و تولید محتوای استودیویی از ویژگیهای برجسته این پروژه است.
محتوای آموزشی «کلاس شوقانگیز» در سه محور اصلی تدوین شده است:
- کاربرد فناوری در آموزش: شامل موضوعاتی چون هوش مصنوعی در آموزش، آموزش معکوس، غنیسازی محیط یادگیری و روایتپژوهی در آموزش؛
- روشهای تدریس موفق: شامل روش تدریس بازی فکری، مبتنی بر پروژه، ایفای نقش، بحث گروهی، حل مسئله و گردش علمی؛
- محیط یادگیری مثبت: شامل اصول و مفاهیم محیط یادگیری مثبت، طراحی آموزشی، حمایت پداگوژیک، ارزشیابی، پژوهش آموزشی و رشد شخصی؛
بر این اساس، تمامی علاقهمندان به ویژه معلمان گرامی میتوانند محتوای آموزشی پروژه «کلاس شوقانگیز» را بهصورت رایگان از طریق شبکه آموزشی تربیتی رشد مشاهده یا دانلود نمایند: