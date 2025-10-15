ایلنا گزارش میدهد:
عوارض آلایندگی خودرو، چگونه محاسبه میشود؟
خودروهایی با آلایندگی بیشتر با استفاده از «رتبه انرژی» تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد، عوارض بیشتری پرداخت خواهند کرد. این قانون که مربوط به سال ۱۴۰۰ است، از ابتدای امسال اجرایی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از شهروندان تهرانی از اجرای قانون «مالیات آلایندگی خودرو» توسط شهرداری خبر دادند و ابهاماتی را درباره آن مطرح کردند گه در گزارشی به آن پرداخته شد این قانون که در بهمنماه ۱۴۰۰ با افزوده شدن «ماده ۲۹» به «قانون مالیات سالانه خودرو» ابلاغ شد، کلیه مالکان خودروها را موظف به پرداخت مالیات آلایندگی کرد؛ هرچند اجرای آن تا سال جاری به تعویق افتاده بود.
در نمونهای عینی، برای یک خودروی تیبا سالانه مبلغ ۱٬۱۹۵٬۰۰۰ تومان به عنوان عوارض آلایندگی تعیین شده بود، اما نحوه محاسبه این عوارض برای دیگر خودروها نامشخص باقی مانده بود. در پیگیریهای اولیه، روابط عمومی شهرداری با بیان اینکه «این مصوبه دولتی است و شهرداری تنها مجری آن است»، دریافت عوارض را به حساب خود شهرداری تأیید کرد. همچنین در پاسخ به درخواست شفافسازی درباره خدمات ارائهشده در قبال این عوارض، شهرداری به اقداماتی از جمله برقیسازی ناوگان حملونقل عمومی، توسعه خطوط مترو، افزایش ناوگان اتوبوسرانی، ایجاد مسیرهای دوچرخهسواری و نظارت سختگیرانهتر بر معاینه فنی خودروها اشاره کرد.
در ادامه پیگیریها، معاونت امور مالی شهرداری جزئیات بیشتری از چگونگی اجرای این قانون به خبرگزاری کار ایران ارائه داده است:
مبنای محاسبه عوارض: رتبه انرژی خودرو
مطابق ماده ۲۸ این قانون، محاسبه عوارض آلایندگی بر اساس «رتبه انرژی» اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد انجام میشود. این رتبه که معمولاً روی شیشه خودروها درج شده، میزان آلایندگی و مصرف انرژی هر خودرو را مشخص میکند.
ادغام با عوارض سالیانه تردد
عوارض آلایندگی به عوارض سالیانه پیشین تردد در معابر شهری اضافه شده است. در نتیجه، مالکان خودروها اکنون مبلغ یکپارچه و بزرگتری را در قالب یک فاکتور واحد پرداخت میکنند. خودروهایی که رتبه انرژی نامناسبتر و آلایندگی بیشتری داشته باشند، مشمول عوارض سنگینتری خواهند شد.
چرایی تأخیر در اجرا؟
به گفته مسئولان اجرای این قانون به دلیل زمانبر بودن فرآیند تعیین رتبه انرژی خودروها و بهروزرسانی سامانههای شهرداری، تا ابتدای سال جاری به تعویق افتاد.
نحوه محاسبه و وصول
میزان عوارض بر اساس ماده ۲۹ قانون و از طریق ضریب مشخصی در فرمول تعیین شده، محاسبه میشود. این عدد برای خودروهای داخلی و وارداتی متفاوت است. پرداخت عوارض به صورت سالانه انجام میگیرد.
جریمه و پاداش
در صورت تأخیر در پرداخت، مالکان تا ۱۰ درصد جریمه شده و به ازای هر ماه تأخیر، ۲ درصد به جریمه آنان اضافه میشود. همچنین در صورت پرداخت زودتر از موعد، ۲۰ درصد پاداش به پرداختکننده تعلق میگیرد.
جهت هزینه کرد عوارض
طبق ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی باید صرفاً در حوزه حملونقل هزینه شود.