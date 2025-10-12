بیش از چهار برابر توان اکولوژیکی تهران، بارگذاری جمعیتی انجام شده است
استاندار تهران گفت: امروز بیش از چهار برابر توان اکولوژیکی تهران، بارگذاری جمعیتی انجام شده است. از نظر سرانهها، وضعیت پایتخت از بسیاری از استانها بحرانیتر است. به دلیل تراکم جمعیت، فضاهای ورزشی ما بهطور میانگین ۴۳ سانتیمتر و در برخی مناطق حتی زیر ۲۰ سانتیمتر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد صادق معتمدیان استاندار تهران عصر یکشنبه (۲۰ مهر ماه) در نشست صمیمانه با مشاهیر، اندیشمندان و تهران پژوهان، با اشاره به روز تهران بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرار دادهایم، این است که یک نگاه جدید نسبت به تهران بسازیم. یعنی رویکردی که متأسفانه در داخل کشور کمتر به آن توجه شده است.
او ادامه داد: در آمایش سرزمینی تهران از منظر منطقه ای، استانهایی که در گذر زمان از تهران جدا شدهاند، همچنان امکانات خود را از تهران دریافت میکنند. صدها هزار نفر از استانهای همجوار روزانه به تهران تردد دارند.
معتمدیان افزود: تمرکز امکانات در تهران موجب شده است که حداقل سه و نیم تا چهار و نیم میلیون نفر از سراسر کشور روزانه به تهران تردد میکنند و خدمات میگیرند.سرانه استان تهران در حالی پایین است که بسیاری از مراکز درمانی حداقل ۵۵ درصد خدماتشان مربوط به خارج از استان است، اما در بخش اعتبارات، سهمی درخور برای آنها لحاظ نشده است.
وى یاد آور شد: در سال ۱۳۴۵، سازمان برنامه و بودجهی وقت مطالعه اى را به عنوان سند چشمانداز ۳۰ ساله انجام دادند که حداکثر توان اکولوژیک تهران برای بارگذاری جمعیت، چهار و نیم میلیون نفر تعیین شده بود. امروز بیش از چهار برابر آن بارگذاری جمعیتی انجام شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی با بحران آب مواجه شویم.
استاندار تهران گفت: سهم منابع تجدیدپذیر کشور در تهران حدود ۴۲ درصد است، این رقم در سایر استانها بهطور میانگین ۸ درصد است. تهران از نظر مساحت ٣٠امین استان کشور است اما از نظر جمعیت، در رتبه اول قرار دارد. حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور در استان تهران زندگی میکنند.
به گفته او، متأسفانه تهران رتبه اول کشور را در حاشیهنشینی دارد. حدود ۱۴ هزار تا ۱۸ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی و ساختوسازهای غیر اصولی در حاشیه تهران وجود دارد.
وى بیان کرد: طبق آمار رسمی مرکز آمار در سال ۱۴۰۲، بیش از ۹۸ هزار و ۶۰۰ پروانه ساختمانی صادر شده است که اگر میانگین خانوار را در نظر بگیریم، معادل بارگذاری جمعیتی حدود ۴۰۰ هزار نفر است. ٦۵ درصد از این مجوزها مربوط به شهرداری تهران است. این آمار به غیر از ساختوسازهای غیرمجاز است که همچنان انجام میشود. یا تراکمفروشی که انجام مى شود. همچنین حریم فروشى که انجام مى شد اما به آن ورود و از آن جلوگیرى کردیم.
او تاکید کرد: تا چه زمانی باید تهران را بدون توجه به ظرفیتها توسعه دهیم، این شهر روزبهروز گستردهتر میشود. شهرستانهایی که در اطراف تهران شکل گرفتهاند، جمعیتی بیش از برخی استانهای کشور دارند.
وى درباره اتباغ غیر مجاز، تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون، حدود ۴۵۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز که در استان تهران ساکن بودند، شناسایی و بازگردانده شدند.تعداد این اتباع به اندازه جمعیت برخی استانهای کشور است. اتباع قانونی قطعاً از حقوقی که قانون تعیین کرده برخوردارند، اما حضور غیرمجازها باید کنترل شود.