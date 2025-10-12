خبرگزاری کار ایران
پایان مسابقات ملی «آماده» ویژه پسران دانش آموز

سیزدهمین دوره مسابقات ملی «آماده» ویژه پسران با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد؛ رویدادی که فراتر از یک مسابقه دانش‌آموزی، به صحنه‌ای برای نمایش تعهد و آمادگی نسل جدید هلال‌احمر تبدیل شد.

به گزارش ایلنا، حسینی المدنی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با اشاره به برگزاری مرحله کشوری این مسابقات افزود: «این رویداد صرفاً یک رقابت دانش‌آموزی نیست، بلکه عرصه‌ای برای پرورش نسل آینده امدادگران کشور است. نوجوانانی که امروز مهارت‌های امدادی را در قالب رقابت فرا می‌گیرند، فردا در شرایط واقعی می‌توانند نقش‌آفرین باشند.»

رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر علام کرد: استان سیستان و بلوچستان عنوان قهرمانی این دوره را کسب کرد، استان بوشهر در جایگاه نایب‌قهرمانی قرار گرفت و استان خراسان رضوی مقام سوم را از آن خود کرد. همچنین جام رسانه‌ای مسابقات با عنوان «جام هلالیتا» به استان گیلان، اهدا شد و استان لرستان نیز به‌عنوان تیم شایسته تقدیر مورد تجلیل قرار گرفت.

بر اساس گزارش هلال احمر، نتایج رشته‌های مختلف در بخش اصلی اطفای حریق استان‌های آذربایجان شرقی و بوشهر اول، لرستان دوم و استان‌های فارس و هرمزگان مشترکا سوم شدند، همچنین در بخش آتل بندی به ترتیب استان‌های بوشهر اول، زنجان دوم و کرمان سوم شدند. در بخش حمل مصدوم نیز دانش‌آموزان پسر استان خراسان رضوی اول، استان‌های آذربایجان شرقی و مرکزی مشترکا دوم و استان‌های اردبیل و تهران هم سوم شدند.

در بخش پانسمان و بانداژ نیز دانش‌آموزان استان تهران اول، گلستان دوم و بوشهر سوم شدند. در بخش آمون کتبی هم استان‌های خوزستان اول، بوشهر دوم و  سیستان و بلوچستان نیز سوم شدند. در بخش ارزیابی و کنترل علائم حیاتی هم دانش آموزان استان‌های بوشهر اول، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان مشترکا دوم و تهران و خوزستان هم سوم شدند.

دانش آموزان پسر استان سیستان و بلوچستان در بخش مسابقات اسکان اضطراری اول، استان‌های آذربایجان شرقی و بوشهر مشترکا دوم و خوزستانی‌ها هم سوم شدند.  در بخش پناهگیری این مسابقات هم به ترتیب دانش‌آموزان خراسان رضوی و گلستان مشترکا اول، استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان دوم  و سمنانی‌ها هم سوم شدند.

همچنین نتایج رشته‌های مختلف در بخش جنبی در صفحه داغ همدان اول، زنجان و مرکزی مشترکا دوم و استان‌های آذربایجان غربی، گیلان و اصفهان مشترکا سوم شدند و در بخش حمل آب هم دانش آموزان یزد و آذربایجان شرقی به ترتیب اول و دوم و استان‌های فارس، قم، کردستان و ایلام هم به طور مشترک سوم شدند.

در بخش دو امدادی هم استان‌های زنجان اول، سیستان و بلوچستان دوم و کرمان، لرستان و قزوین رتبه سوم شدند و در بخش الوارچینی نیز خراسان جنوبی‌ها اول، دانش‌آموزان پسر استان مرکزی دوم و استان‌های چهارمحال و بختیاری، سمنان، کرمان و کرمانشاه نیز مشترکا سوم شدند.

بر اساس گزارش سایت جمعیت هلال احمر، در پایان مراسم، سید هاشم حسینی‌المدنی با قدردانی از تلاش نوجوانان شرکت‌کننده در سیزدهمین دوره مسابقات «آماده» اظهار کرد: «تلاش و نشاط در میان دانش‌آموزان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و این روحیه، سرمایه اصلی هلال‌احمر در مسیر خدمت‌رسانی و مهرورزی خواهد بود.»

