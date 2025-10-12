خبرگزاری کار ایران
شناسایی و انهدام باند قاچاق پرندگان کمیاب
فرمانده مرزبانی استان بوشهر از شناسایی و انهدام باند قاچاق پرندگان کمیاب و گران قیمت و کشف 2 قطعه پرنده کمیاب شکاری از نوع شاهین و بالابان خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "عبداله خسروی" فرمانده مرزبانی استان بوشهر در تشریح این خبر، گفت: ماموران با اشراف و تسلط اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند تعدادی پرنده کمیاب را از مرزهای آبی کشور خارج کنند که موضوع در دستور کار آنان قرار گرفت.

وی با اشاره به ناکامی قاچاقچیان و دستگیری 2 نفر از آنان، افزود: مرزبانان طی عملیاتی این افراد را که قصد داشتند پرندگان کمیاب را به صورت قاچاق به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمل کنند را زمینگیر و تعداد 2 قطعه پرنده کمیاب شکاری از نوع بحری و بالابان را قبل از خروج از مرزها کشف کردند.

وی با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو تویوتا، تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسان ارزش ریالی این پرنده‌ها، 100 میلیارد ریال برآورد گردیده است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: مرزبانان استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی هدفمند با قاطعیت با قاچاقچیان برخورد قانونی خواهد کرد.

