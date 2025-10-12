شناسایی و انهدام باند قاچاق پرندگان کمیاب

وی با اشاره به ناکامی قاچاقچیان و دستگیری 2 نفر از آنان، افزود: مرزبانان طی عملیاتی این افراد را که قصد داشتند پرندگان کمیاب را به صورت قاچاق به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمل کنند را زمینگیر و تعداد 2 قطعه پرنده کمیاب شکاری از نوع بحری و بالابان را قبل از خروج از مرزها کشف کردند.

وی با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو تویوتا، تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسان ارزش ریالی این پرنده‌ها، 100 میلیارد ریال برآورد گردیده است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: مرزبانان استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی هدفمند با قاطعیت با قاچاقچیان برخورد قانونی خواهد کرد.