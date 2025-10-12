خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵

جزئیات پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵
کد خبر : 1699045
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از آغاز فرایند پیش ثبت نام حج تمتع 1405خبرداد و گفت: 10 روز نخست پیش ثبت نام حائز اهمیت می باشد و متقاضیانی که در قطعی کردن نام نویسی تسریع داشته باشند در اولویت انتخاب کاروان قرار خواهند داشت.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی حج وزیارت؛ عملیات پیش ثبت نام حج تمتع از ساعت 10 صبح امروز 20 مهر ماه در سراسر کشور به صورت الکترونیکی آغاز شد.

مسئولان سازمان حج و زیارت در آغاز مرحله پیش ثبت نام با حضور در سالن مانیتورینگ  از روند نام نویسی که به صورت غیر حضوری انجام می گیرد بازدید کردند.

اکبر رضایی در حاشیه این بازدید در گفتگویی اظهار کرد: عملیات پیش ثبت نام از متقاضیان تشرف به حج 1405 از امروز آغاز شده و طبق اطلاعیه ابتدا تمامی متقاضیانی که اسناد ثبت نامی تا پایان شهریور ماه سال 86 را در اختیار دارند، می تواند به سامانه پنجره واحد سازمان به آدرس MY.HAJ.IR  مراجعه و نسبت به انجام پیش ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: قطعی شدن پیش ثبت نام منوط به بروز رسانی اطلاعات متقاضیان و سپس پرداخت مبلغ علی الحساب می باشد.

معاون حج و عمره سازمان تصریح کرد: متقاضیانی که در روزهای اولیه به سامانه مراجعه کرده و پیش ثبت نام خود را قطعی کنند در زمان انتخاب کاروان در اولویت قرار دارند بنابراین 10 روز نخست  اولیه پیش ثبت نام تاثیرگذار می باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ