خبرگزاری کار ایران
English العربیه
مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت بهداشت خبر داد:

ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های مردم‌نهاد سلامت

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های مردم‌نهاد سلامت به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد جواد حیدری‌پور با اشاره به اهمیت ارتقاء کیفیت فعالیت‌های اجتماعی در حوزه سلامت اظهار داشت: فرآیند ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های مردم‌نهاد، به منظور سنجش عملکرد، بهبود کیفیت فعالیت‌ها و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود طراحی شده و همچون گذشته در دستور کار قرار دارد. 

وی افزود: اصلاحیه اخیر بر پایه بازخوردهای دریافت‌شده طی سه سال گذشته از اجرای این نظام در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تهیه و ابلاغ شده است. بر اساس این بازنگری، نظام ارزیابی و رتبه‌بندی از این پس به‌صورت دوره‌ای اجرا خواهد شد. 

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت با اشاره به ساختار این نظام تصریح کرد: ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های مردم‌نهاد بر اساس هفت شاخص اصلی شامل روابط بین‌الملل، نحوه ارتباط‌گیری، داوطلبی، آموزش و اطلاع‌رسانی، الگوی موفق و برتر، شفافیت و پاسخگویی، مشوق‌های مالیاتی و مشارکت مالی طراحی شده است. 

وی افزود: این شاخص‌ها ابعاد مختلف فعالیت تشکل‌ها را پوشش می‌دهند و امکان سنجش دقیق‌تر توانمندی‌ها و نقاط قابل بهبود را فراهم می‌کنند. همچنین، شورای کشوری ارزیابی و رتبه‌بندی برای سیاست‌گذاری، نظارت و بازبینی فرآیند تشکیل شده است که اعضای آن شامل نمایندگان مراجع صدور پروانه، نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده اداره‌کل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت و تعدادی از نمایندگان منتخب تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت هستند و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی نیز شوراهای متناظر استانی و شهرستانی را با ترکیب مشابه تشکیل خواهند داد. 

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته گفت: به همت همکاران متناظر این اداره‌کل و با همکاری دانشگاه‌ها، تاکنون بیش از سه هزار تشکل مردم‌نهاد فعال در عرصه سلامت مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند. 

حیدری‌پور در ادامه، مزایای این فرآیند را برای تشکل‌های مردم‌نهاد تشریح کرد و افزود: این نظام علاوه بر ایجاد شفافیت و انسجام در عملکرد تشکل‌ها، زمینه بهبود برنامه‌ریزی، دسترسی عادلانه‌تر به منابع و افزایش اعتماد عمومی نسبت به فعالیت‌های مردم‌نهاد سلامت را فراهم می‌سازد. 

به گزارش وبدا، وی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود اجرای اصلاحیه جدید ضمن ارتقاء جایگاه تشکل‌های مردم‌نهاد در نظام سلامت، به توسعه مشارکت‌های اجتماعی و ارتقاء شاخص‌های بهداشتی و درمانی کشور منجر شود.

