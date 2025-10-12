به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، در اجلاس هیئت مدیره‌های نظام پرستاری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حوزه پرستاری در جنگ‌ها و بحران‌های اخیر، اظهار کرد: همه کشورهای دنیا همیشه با بحران‌هایی مواجه هستند. در کرونا که دنیا نیز با آن روبه‌رو شد، گروه پرستاران واقعاً زحمت کشیدند و من لازم می‌دانم از طرف خودم، هم به عنوان یک شهروند و هم به عنوان سخنگوی دولت، از زحمات شما عزیزان تشکر و قدردانی کنم.

وی افزود: اصولاً کار تشکل‌های غیردولتی، مانند سازمان نظام پرستاری، همین است که نقش نمایندگی را به‌درستی ایفا کنند. حتماً باید به موضوعاتی مانند افزایش کیفیت خدمات، توجه به حقوق بیمار و پرستار توجه ویژه شود؛ این‌ها از جمله موضوعاتی است که در چنین سازمان‌هایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد. اکنون در شرایطی هستیم که وضعیت اقتصادی برای همه ایرانیان دشوار است؛ طبق تحلیل‌های انجام‌شده، حدود ۴۰ درصد واژگان مورد استفاده رئیس‌جمهور مربوط به معیشت است، که نشان می‌دهد این موضوع بسیار پررنگ است.

مهاجرانی تاکید کرد: البته این جای خوشحالی ندارد، ولی واقعیت را هم نمی‌توان نادیده گرفت. ما نمی‌توانیم چشم بر واقعیت ببندیم و بگوییم «عشق کافی است». خیر، چنین نیست. اگر کسی که خدمت می‌دهد، احساس رضایتمندی نکند، نمی‌تواند به خوبی ارائه خدمت کند این واقعیتی انکارناپذیر است.

وی ادامه داد: موضوعاتی که شما پرستاران مطرح می‌کنید، از جمله مواردی هستند که وزارت بهداشت و معاونت پرستاری باید به طور ویژه به آن بپردازند و برای آن‌ها کارویژه دارند. اهمیت موضوع پرستاری به اندازه‌ای است که یک معاونت خاص برای آن در نظر گرفته شده و حتی رئیس‌جمهور نیز پارسال دستور ویژه‌ای در کارگروه مربوطه صادر کردند تا این مسائل پیگیری و حل شود. اگر در عمل در این کارگروه کارایی کافی وجود نداشته، باید بررسی شود که مشکل کجاست و چگونه می‌توان اقدام مؤثرتری انجام داد.

سخنگوی دولت افزود: به نظر من، نهادهایی از این دست باید مفهوم نمایندگی را به درستی دنبال کنند؛ یعنی دغدغه‌های پرستارانی را که در صف اول خدمت هستند، منتقل کنند. این سازمان‌ها، در واقع، «خانواده پرستاری کشور» هستند و باید در همین چارچوب عمل کنند. در عین حال، کارگروه ویژه برای این حوزه تشکیل شده که رئیس‌جمهور با توجه به اشرافی که نسبت به نقش پرستار در نظام بهداشت و درمان دارند تأکید دارند که نگاه دولت باید متعادل و متوازن باشد. نقش پرستاران از دید دولت و شخص رئیس‌جمهور (که خود از جامعه پزشکی هستند) واضح و مبرهن است و ما منتظر هستیم خروجی اقدامات کارگروه را ببینیم.

وی تصریح کرد: گاهی تصور می‌شود وقتی دولت یا رسانه اعلام می‌کند عددی را در حقوق برخی گروه‌ها بالا برده، لطف کرده است؛ در حالی‌که این افزایش، حقی است که باید پرداخت شود. البته باید توجه داشت که ممکن است اعداد افزایش یافته کارساز نباشند اما توان دولت همین قدر است.

بر اساس گزارش سازمان نظام پرستاری، مهاجرانی افزود: به هرحال افزایش حقوق‌ها باتوجه به فشار تحریم‌ها شاید خیلی ملموس نباشد زیرا ما در پانزدهمین سال تحریم‌های شدید هستیم و این تحریم‌ها تأثیر مستقیم بر حوزه‌های مالی و اقتصادی دارند. بنابراین با اینکه حقوق و اضافه‌کار افزایش می‌یابد، باز هم فاصله‌ای باقی می‌ماند. دولت به این مسئله واقف است و تردیدی در این باره وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه باید از سیاست‌هایی استفاده شود که می‌تواند فشار کاری را بر پرستاران کاهش دهد؛ با ارائه مثالی ادامه داد: مثلاً تأمین مسکن برای پرستاران، ایجاد مهدکودک برای فرزندان جهت کاهش فشار روانی و مالی مادران شاغل و…، نکات ارزشمندی هستند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در مورد جذابیت شغلی پرستاری، به نظر من این جذابیت پایین نیست؛ بلکه سطح ارائه خدمت و سطح دریافت (حقوق و مزایا) با هم دیگر همخوانی ندارند، تصریح کرد: اگر جذابیت شغلی پایین بود، این میزان داوطلب و علاقه‌مند به حرفه پرستاری وجود نداشت. نظام جبران خدمات فعلی هنوز نتوانسته به‌درستی زحمات پرستاران را جبران کند. به همین دلیل، سال گذشته مقرر شد نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد پرستاران در وزارت بهداشت طراحی شود. اگر بخواهیم منصفانه رفتار کنیم، پرداخت‌ها باید بر اساس عملکرد واقعی باشد.

وی با تأکید بر اینکه نباید با دادن حق افراد برای خود دستاوردسازی کنیم. این کار دستاورد نیست، بلکه وظیفه است و باید زودتر انجام می‌شد، بیان کرد: بسیاری از کارهایی که امروز در سیستم‌های ارائه خدمت انجام می‌دهیم، در واقع وظایف طبیعی و قانونی ما هستند. تأکید می‌کنم ما می‌دانیم که این اقدامات پاسخگوی زحمات پرستاران نیست.

مهاجرانی با تأکید بر اینکه موضوع اضافه‌کار اجباری پرستاران از جمله مسائل مهم و قابل پیگیری است، تصریح کرد: یکی از موضوعات دیگری که مطرح شد موضوع تعطیلی پنج‌شنبه‌ها است. تأکید دولت و سازمان امور اداری و استخدامی بر این است که نیروهایی که در صف خدمت‌رسانی فعال‌اند، شامل تعطیلی پنج‌شنبه‌ها نمی‌شوند. البته این موضوع که باید برای این افراد پرداخت اضافه‌کار در نظر گرفته شود باید بررسی و دنبال شود اما در این‌که نیروهای حوزه درمان، بهداشت، پرستاری و سایر خدمات مشابه اصلاً نمی‌توانند شامل دورکاری شوند، تردیدی وجود ندارد؛ چون ماهیت این خدمات به گونه‌ای است که دورکاری در آن‌ها ممکن نیست.

وی با اشاره به چالش‌های روانی پرستاران نیز بیان کرد: طبیعتاً وقتی فردی هم با فشار کاری بالا و هم با فشارهای اقتصادی مواجه است، سلامت روان او در معرض آسیب قرار می‌گیرد. همین مسئله منجر به پدیده‌ای به نام فرسودگی شغلی می‌شود.

مهاجرانی با بیان اینکه موضوع مهاجرت هم از دیگر مسائل مطرح شده بود، تصریح کرد: البته ما فقط با مهاجرت فیزیکی به شهرهای دیگر روبه‌رو نیستیم؛ بلکه نوع دیگری از مهاجرت هم وجود دارد (مهاجرت به درون خودِ افراد) یعنی وقتی انسان تصمیم می‌گیرد ارتباط خود را با دیگران قطع کند. در حرفه پرستاری، اگر کسی دچار چنین حالتی شود، حتماً با چالش‌های سنگینی روبه‌رو خواهد شد، چون ماهیت کار پرستاری کاملاً تیمی است.

وی افزود: در کلاس‌های مدیریت، وقتی می‌خواهند مفهوم «کار تیمی» را توضیح دهند، اغلب مثالی از حوزه‌های پزشکی و پرستاری می‌زنند. من امیدوارم که چنین «مهاجرت درونی» در میان پرستاران هیچ‌وقت رخ ندهد. در حوزه‌هایی مانند دانشگاه‌ها و میان اعضای هیئت علمی، این پدیده متأسفانه دیده می‌شود، اما در پرستاری به‌دلیل ارتباط نفس به نفس پرستار با بیمار، امیدوارم هیچ‌گاه شاهد آن نباشیم. امیدوارم وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری بتوانند وظایف خود را در این زمینه به درستی انجام دهند.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه پرستاری یکی از مشاغل بسیار مهم در دنیا است، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی دولت نیز این است که حقوق همه مشاغل را به درستی پرداخت کند. مقصود من از «حقوق» فقط وجه مادی نیست، بلکه کرامت انسانی و شأن اجتماعی افراد است که باید حفظ شود.

انتهای پیام/