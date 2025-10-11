پیگیری گزارشهای مربوط به دانشگاه بوعلیسینا توسط وزارت علوم
دستیار رسانهای وزیر علوم از پیگیری دقیق ادعاهای مرتبط با دانشگاه بوعلی سینا در وزارت علوم خبر داد.
در پی انتشار برخی ادعاها دربارهی رفتار غیراخلاقی منسوب به تعدادی از دانشجویان خارجی دانشگاه بوعلیسینا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که بررسی تخصصی ابعاد مختلف این موضوع در حال انجام است.
به گفتهی مدیر روابطعمومی و دستیار رسانهای وزیر علوم، وی در ادامهی روند پیگیریها عازم همدان شده است. دادگسترنیا در شبکه ایکس تأکید کرده که تمامی ابعاد موضوع بهصورت دقیق و با رعایت ضوابط دانشگاهی و مقررات کشور بررسی خواهد شد و نتیجهی نهایی از مسیر رسمی و رسانههای معتبر اطلاعرسانی میشود.