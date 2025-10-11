در پی انتشار برخی ادعاها درباره‌ی رفتار غیراخلاقی منسوب به تعدادی از دانشجویان خارجی دانشگاه بوعلی‌سینا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که بررسی تخصصی ابعاد مختلف این موضوع در حال انجام است.

به گفته‌ی مدیر روابط‌عمومی و دستیار رسانه‌ای وزیر علوم، وی در ادامه‌ی روند پیگیری‌ها عازم همدان شده است. دادگسترنیا در شبکه ایکس تأکید کرده که تمامی ابعاد موضوع به‌صورت دقیق و با رعایت ضوابط دانشگاهی و مقررات کشور بررسی خواهد شد و نتیجه‌ی نهایی از مسیر رسمی و رسانه‌های معتبر اطلاع‌رسانی می‌شود.

