خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ریزش آوار در مدرسه در حال ساخت در ملارد ۳ مصدوم برجای گذاشت

ریزش آوار در مدرسه در حال ساخت در ملارد ۳ مصدوم برجای گذاشت
کد خبر : 1698647
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از مصدومیت سه نفر در پی ریزش آوار در مدرسه در حال ساخت در ملارد خبر داد.

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی در توضیح بیشتر گفت: ظهر امروز (شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴) در ساعت ۱۲:۵۹ دقیقه حادثه ریزش آوار در یک مدرسه پسرانه در حال ساخت در محدوده شهرک جنت ملارد به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: در این حادثه ۳ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، همگی برای ادامه درمان به بیمارستان شهدای سلامت ملارد منتقل شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ