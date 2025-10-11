ریزش آوار در مدرسه در حال ساخت در ملارد ۳ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی در توضیح بیشتر گفت: ظهر امروز (شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴) در ساعت ۱۲:۵۹ دقیقه حادثه ریزش آوار در یک مدرسه پسرانه در حال ساخت در محدوده شهرک جنت ملارد به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: در این حادثه ۳ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، همگی برای ادامه درمان به بیمارستان شهدای سلامت ملارد منتقل شدند.