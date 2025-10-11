ریزش آوار در مدرسه در حال ساخت در ملارد ۳ مصدوم برجای گذاشت
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از مصدومیت سه نفر در پی ریزش آوار در مدرسه در حال ساخت در ملارد خبر داد.
به گزارش ایلنا، شروین تبریزی در توضیح بیشتر گفت: ظهر امروز (شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴) در ساعت ۱۲:۵۹ دقیقه حادثه ریزش آوار در یک مدرسه پسرانه در حال ساخت در محدوده شهرک جنت ملارد به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: در این حادثه ۳ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، همگی برای ادامه درمان به بیمارستان شهدای سلامت ملارد منتقل شدند.