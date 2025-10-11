تصادف در بزرگراه بابایی تهران؛ یک کشته و پنج مصدوم

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات این حادثه گفت: در ساعت ۷:۵۱ دقیقه صبح امروز، یک مورد حادثه تصادف در آدرس بزرگراه پردیس، محدوده شرق تهران، ابتدای بزرگراه بابایی به سمت غرب به سامانه سازمان آتش‌نشانی اعلام شد.

او ادامه داد: بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و در مدت سه دقیقه در محل حاضر شدند. در بررسی‌های اولیه مشخص شد که یک دستگاه خودروی سواری پژو پرشیا با پنج سرنشین مرد جوان در محدوده سنی ۲۰ تا ۲۵ سال، به دلایل نامشخص با گاردریل‌ها و تیر برق فلزی بخش میانی بزرگراه برخورد کرده است.

او افزود: شدت برخورد به حدی بود که خودرو پس از شکستن گاردریل‌ها و وارد کردن خسارت قابل توجه به تیر برق فلزی، بخشی از آن وارد لاین مقابل بزرگراه شد و در همان لحظه با یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ که یک سرنشین خانم ۳۳ساله در آن حضور داشت، برخورد کرد.

ملکی تصریح کرد: پیش از رسیدن نیروهای آتش‌نشانی، تمامی سرنشینان هر دو خودرو توسط شهروندان از داخل خودروها خارج شده بودند. مأموران آتش‌نشانی بلافاصله اقدامات ایمنی لازم را انجام داده و مصدومان را تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.

به گفته ی او، متأسفانه بررسی عوامل اورژانس نشان داد که یکی از سرنشینان خودروی پرشیا، مردی ۲۲ ساله، به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داده است. چهار مرد جوان دیگر از سرنشینان خودروی پرشیا و همچنین خانم ۳۳ساله سرنشین پژو ۲۰۷ دچار مصدومیت شده بودند که همگی برای درمان و اقدامات پزشکی تحویل عوامل اورژانس شدند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: محل حادثه برای بررسی‌های بیشتر و اقدامات قانونی، به عوامل انتظامی و پلیس راهور حاضر در محل تحویل داده شد. عملیات آتش‌نشانی در ساعت ۹:۱۸ دقیقه صبح به پایان رسید.

