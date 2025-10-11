خبرگزاری کار ایران
ثبت‌نام دانش‌آموزان ابتدایی حتی بدون اوراق هویتی انجام می‌شود

کد خبر : 1698430
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از صدور بخشنامه‌ای به تمام استان‌ها برای ثبت‌نام دانش‌آموزان ایرانی فاقد مدارک هویتی در راستای تحقق تاکیدات رئیس‌جمهور بر بسط عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصت برابر دسترسی همه کودکان به آموزش خبر داد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رضوان حکیم‌زاده، با اشاره به دستور مستقیم وزیر آموزش و پرورش برای تحقق عدالت آموزشی و صدور بخشنامه‌ای به تمام استان‌ها برای ثبت‌نام دانش‌آموزان ایرانی فاقد مدارک هویتی، اظهار کرد: بخشنامه‌ای به مدیران کل سراسر کشور ابلاغ شده است تا امکان ثبت‌نام دانش‌آموزان ابتدایی ایرانی فاقد اوراق هویتی را فراهم کند. این دانش‌آموزان می‌توانند در اسرع وقت در مدارس ثبت‌نام شوند.

پیگیری زودهنگام ثبت نام نشده ها با ارسال پیامک

وی از ارسال پیامک به اولیای کودکان کلاس اولی که تا ۱۵ شهریور موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، خبر داد و گفت: از خانواده‌ها درخواست شده است تا برای ثبت‌نام فرزندان خود به مدارس مراجعه کنند. این پیگیری زودهنگام با هدف جذب حداکثری کودکان بازمانده از تحصیل انجام شده است.

پایش آمار و اقدامات انجام شده

معاون آموزش ابتدایی با اشاره به آمار تقریبی ۱۵۰ هزار نفری کودکان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی سال گذشته، خاطرنشان کرد: سال گذشته برای اولین بار حدود ۳۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش بازگردانده شدند که نسبت به سال های قبل، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. پایش آمار دقیق بازماندگان از تحصیل در سال جاری، پس از تکمیل اطلاعات در سامانه سیدا در پایان مهرماه امکان‌پذیر خواهد بود.

حکیم زاده گفت: این اقدامات بخشی از پیگیری‌های وزارت آموزش و پرورش برای تضمین حق دسترسی همه کودکان به آموزش و کاهش نابرابری‌های آموزشی است.

