جزئیات انتقال دانشجویان پزشکی ایرانی خارج از کشور به دانشگاههای داخل
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در خصوص بازگشت دانشجویان ایرانی خارج از کشور گفت:برای دانشجویان رشتههای پزشکی راهکاری فراهم شده است تا در صورت قبولی در آزمونهای ورودی بتوانند در داخل کشور ادامه تحصیل دهند.
به گزارش ایلنا، علیرضا منادی در نشست اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با مسئولان منطقه آزاد ارس در جلفا با تاکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی منطقه اظهار داشت:با همکاری دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی زمینه بازگشت و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی منطقه فراهم شده است. درخواستهای متعددی از سوی دانشگاهها و مسئولان مطرح شد و اعضای کمیسیون حمایت کامل خود را اعلام کردند.
نماینده مردم تبریز، اسکو آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: فردا به همراه اعضای کمیسیون یک هنرستان جدید در تبریز افتتاح خواهد شد. این پروژه با مشارکت منطقه آزاد و سرمایهگذاری ۵۰ درصدی در جوار صنایع راهاندازی میشود و انتظار داریم با همکاری وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان، هنرستانهای صنعتی به الگویی موفق برای توسعه آموزشهای تخصصی در منطقه تبدیل شود.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره توسعه فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان ادامه داد: صندوق پژوهش و نوآوری منطقه آزاد ارس که در حال حاضر حدود ۱۰ میلیارد تومان سرمایه دارد، با افزایش ۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۱۰ میلیارد تومان خواهد رسید تا محور حمایت از شرکتهای دانشبنیان در کل مناطق آزاد کشور باشد.
منادی هدف اصلی کمیسیون از این بازدید را افزایش ظرفیت علمی ، توسعه پژوهش و فناوری و ایجاد فرصتهای آموزشی و شغلی برای جوانان منطقه اعلام کرد و افزود: با همراهی دانشگاهها، منطقه آزاد و کمیسیون آموزش مجلس این مسیر به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور کمک خواهد کرد.