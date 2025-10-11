خبرگزاری کار ایران
نتایح نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۴ این هفته اعلام می‌شود
طبق اعلام سازمان سنجش، نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۴ اواسط این هفته اعلام می‌شود.

نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۴ اواسط این هفته اعلام می‌شود.

به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، با دریافت نتیجه مصاحبه معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی بورسیه و شرایط خاص، نتایج نهایی آزمون سراسری تا اواسط این هفته اعلام می‌شود.

پیش از این نیز وزارت علوم اعلام کرد سال جدید تحصیلی دانشجویان نوورود از ۲۶ مهر آغاز می‌شود.

در آزمون سراسری ۱۴۰۴ حدود ۹۰۲ هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که بیش از ۴۰۰ هزار نفر انتخاب رشته کرده‌اند.

