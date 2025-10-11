بررسی ۷۵ پرونده تخلف در دانشگاه پیام نور طی ۲ سال گذشته

وی افزود: در دوره جدید فعالیت هیأت، حدود ۳۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰ ، ۹۲ مورد، در سال ۱۴۰۱ ، ۸۲ مورد، در سال ۱۴۰۲، ۶۹ مورد، در سال ۱۴۰۳، ۳۵ مورد و در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۴۰ مورد گزارش شده است.

مسئول هیات تخلفات بدوی دانشگاه پیام‌نور با اشاره به وظایف دیگر این هیات گفت: علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تخلف، پاسخ به استعلامات متعدد از بخش‌های مختلف دانشگاه نیز از وظایف ماست؛ از جمله استعلام از هیات جذب برای تبدیل وضعیت، کمیسیون ماده یک برای ارتقا و تبدیل وضعیت، کارگزینی برای بازنشستگی یا بازخریدی و اداره کل انتصابات برای برخی از افرادی که قرار است مسئولیت‌های مدیریتی بر عهده گیرند.

نیک‌صفت درباره تفکیک نوع تخلفات در سال‌های اخیر اظهار داشت: در گزارش‌های مربوط به سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۳۰ درصد تخلفات اداری، ۲۹ درصد غیبت غیرمجاز، ۷.۵ درصد تخلفات مالی، ۴.۵ درصد تخلفات اخلاقی، ۳ درصد دوشغله بودن و ۲ درصد تخلفات پژوهشی بوده است.

وی افزود: با توجه به بررسی بخش زیادی از پرونده‌های هیات، از نظر جنسیتی، حدود ۲۶ درصد افراد گزارش‌شده بانوان و ۷۳ درصد آقایان بوده‌اند. همچنین از نظر وضعیت استخدامی، حدود ۴۷ درصد نیروهای رسمی، ۲۵ درصد پیمانی و ۵ درصد قراردادی هستند.

به گفته نیک‌صفت، با توجه به بازه زمانی مشخص، بیشترین تعداد پرونده‌های گزارش شده، مربوط به استان تهران با حدود ۲۲ درصد است و پس از آن، اصفهان و کهگیلویه‌وبویراحمد با ۷.۵ درصد، آذربایجان غربی، مازندران و ایلام با ۶ درصد، البرز، فارس، خوزستان و کرمان با ۴.۵ درصد، سمنان، هرمزگان، خراسان رضوی و کرمانشاه با ۳ درصد و در نهایت استان‌های لرستان، همدان، خراسان شمالی، گلستان، مرکزی، بوشهر و یزد با ۱.۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رئیس هیات بدوی انتظامی تخلفات دانشگاه پیام نور ادامه داد: در مجموع در بازه زمانی مشخص، حدود ۳۶ درصد از پرونده‌ها منجر به برائت و ۲۰ درصد مختومه شده‌اند. باید توجه داشت که برائت زمانی است که رأی صادر و قطعی شده و قابل پیگیری نیست، در حالی که مختومه معمولاً به دلیل فقدان مدارک یا انصراف شاکی صادر می‌شود.

نیک‌صفت در خصوص آرای صادره نیز گفت: در حدود ۱۸ درصد پرونده‌ها، احکام بندهای ۱ تا ۳ آیین‌نامه شامل تذکر شفاهی، تذکر کتبی و توبیخ کتبی در پرونده درج شده است. همچنین حدود ۲ درصد تنزل پایه، ۲ درصد احکام انتظامی، ۱ درصد کسر از حقوق به دلیل مسائل مالی و ۳ درصد مربوط به تخلفات بازخریدی بوده است. افزون بر این، ۱۵.۵ درصد پرونده‌ها منجر به حکم اخراج شده‌اند.

رئیس هیات بدوی انتظامی تخلفات دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین موجود، تنها موردی که به‌طور صریح منجر به حکم اخراج می‌شود، غیبت متوالی دو ماه یا غیرمتوالی چهار ماه عضو هیات علمی است.

نیک‌صفت در پایان گفت: از سال ۱۳۹۹ به‌عنوان عضو و نایب‌رئیس هیات و از سال ۱۴۰۱ به‌عنوان مسئول هیات تخلفات بدوی و انتظامی دانشگاه پیام‌نور فعالیت دارم و این گزارش، جمع‌بندی عملکرد هیات تا اسفند ۱۴۰۳ و دوره جدید آغاز شده از سال ۱۴۰۴ است.