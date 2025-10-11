اختلاف بین دو نفر به قتل ختم شد

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "محمد صمدپور" اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح سرد در یکی از محلات شهرستان خوی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرارگرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی در کمتر از 6 ساعت قاتل فراری را در مخفیگاهش شناسایی و طی عملیات ضربتی وی را دستگیرکردند.

سرپرست پلیس آگاهی انتظامی استان با اشاره به اینکه متهم به بزه ارتکابی مبنی بر قتل با انگیزه اختلاف شخصی معترف گردید، خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ "صمدپور" در پایان با تاکید بر اینکه مردم عزیز همواره باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند، بیان داشت: پلیس به طور مستمر برای برقراری نظم و امنیت شهروندان و برخورد با مجرمان و هنجارشکنان از هیچ تلاشی فرو گذار نیست.

انتهای پیام/