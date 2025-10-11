به گزارش ایلنا، فاطمه محمدبیگی در تشریح نشست نظارتی کمیته جمعیت و خانواده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه بهداشت خبر داد و گفت: در این نشست، سلمان اسحاقی (سخنگوی کمیسیون)، بانکی‌پور (رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت)، زهرا سادات لاجوردی (عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت) و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شامل معاونت‌های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان بازرسی کل کشور و نماینده ستاد ملی جمعیت حضور داشتند.

در این نشست، گزارش اجرایی ۹ ماده از مواد بهداشتی قانون جوانی جمعیت ارائه شد و سعیدی، مدیرکل جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، برنامه‌های آتی وزارتخانه در این حوزه را به‌صورت کلی تشریح کرد و از زحمات و خدمات ارزنده جباری، مدیر کل پیشین نیز تقدیر شد.

محمدبیگی عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت ادامه داد: در بخشی از جلسه، تذکراتی نسبت به فعالیت‌های رسانه‌ای و روابط عمومی وزارت بهداشت از جمله توییت‌ها و موضع‌گیری‌هایی که برخلاف مر قانون جمعیت و در قالب رسمی وزارتخانه منتشر شده و همچنین دعوت از چهره‌هایی که موضع‌گیری مخالف با سیاست‌های کلی جمعیت کشور دارند داده شد و این موارد با صراحت به مسئولان ذی‌ربط گوشزد شد.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم، یادآور شد: از سازمان بازرسی کل کشور خواستیم تا گزارشاتی که درباره روند افزایش سقط جنین و رشد نگران‌کننده آمار سزارین دارند، از جایگاه نظارتی به کمیسیون بهداشت ارائه شود و در مورد اجرای مواد ۴۱ تا ۵۴ قانون، به تفکیک گزارش‌های دستگاه‌ها ارائه و اشکالات اجرایی هر ماده به مسئولان گوشزد شد؛ مقرر شد در ۲ هفته آینده، آمار سزارین شهرستان‌ها با تفکیک تعداد زایمان اول تا پنجم همراه با آسیب‌شناسی، به کمیسیون بهداشت ارسال شود.

همچنین پیشنهاد شد بودجه‌های مربوط به این مواد، در قالب ردیف‌های مستقل و اختصاصی برای بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شود چرا که یکی از مشکلات جدی معاونت‌های بهداشتی درمانی و آموزش، کمبود اعتبارات وعدم تخصیص بودجه مشخص و نشاندار در ردیف‌های اجرایی قانون در بودجه‌های سنواتی است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: در مورد اجرای درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای ۹۰ درصدی در بخش دولتی و ۷۰ درصدی در بخش خصوصی، گزارش‌ها نشان داد که بسیاری از بیمه‌ها تمکین لازم را ندارند و بخش خصوصی نیز همکاری مؤثری در این زمینه ندارد. این موضوع برخلاف قانون است و مورد تذکر نمایندگان در کمیسیون قرار گرفت.

همچنین متأسفانه، برخلاف هدف‌گذاری قانون مبنی بر کاهش سالانه ۵ درصدی آمار سزارین، شاهد روند افزایشی این شاخص هستیم و یکی از ضعف‌های جدی این حوزه، استفاده نکردن از شاخص میزان سزارین به عنوان یک معیار برای اعتباربخشی بیمارستان‌ها است و از وزارت بهداشت خواسته شد که گزارش عملکرد در این زمینه به سرعت به کمیسیون ارائه شود.

وی افزود: در مورد راه‌اندازی مراکز زایمان ایمن و مراکز ناباروری، اقدامات خوبی صورت گرفته اما هنوز این اقدامات کافی و کامل نیست و مقرر شد گزارش پیشرفت این مراکز به تفکیک دانشگاه‌های علوم پزشکی به کمیسیون بهداشت ارسال شود همچنین در مورد سامانه‌های باروری سالم مرتبط با ماده ۵۴ این قانون مقرر شد نشست‌های اختصاصی در کمیته سلامت الکترونیک تشکیل شده و در مورد ماده ۵۰ قانون جزئیات هر کدام جداگانه بررسی شود.

نایب رییس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت در مجلس یازدهم، ادامه داد: نمایندگان حاضر در نشست، خواستار ادامه روند برگزاری منظم جلسات ستاد هماهنگی جمعیت وزارت بهداشت با حضور شخص وزیر شدند و ضمن قدردانی از اینکه وزیر بهداشت به عنوان تنها وزیر کابینه، هر ماه به‌صورت اختصاصی برای موضوع جمعیت وقت می‌گذارد و شخصا در این جلسات حضور میابند و نیز معاونت بهداشتی زحمات زیادی برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های ۳۹ ماده مرتبط با سلامت در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تأکید کردند که این مسیر و ریل جوانی جمعیت باید در وزارت بهداشت تداوم یابد و متوقف نشود.

در پایان این نشست تأکید شد که سیاست‌های کلی جمعیت باید مبنای حرکت وزارتخانه باقی بماند هدف ارتقا سلامت مادر و کودک و افزایش نرخ باروری به بالای ۲ و نیم از اهداف برنامه هفتم است و تمامی سنجه‌های عملکردی موارد فصل شانزدهم برنامه هفتم در مورد زن، خانواده و جمعیت باید محقق شود و به هیچ وجه جریان‌های ضدجمعیتی و مغایر با اهداف کلان کشور، در این وزارتخانه نباید جایگاهی داشته باشند.

