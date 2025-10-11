از هر۳ ایرانی ۲ نفر سالمند خواهند بود

به گزارش ایلنا، علیرضا رئیسی در بازدید از خانه بهداشت و مرکز درمانی طوبی روستای کافی‌الملک شهرستان شبستر اظهار کرد: پزشکان خیر خودجوش در مناطق مختلف فعال هستند اما استمرار فعالیت‌ها به حمایت و زیرساخت نیاز دارد.

وی با اشاره به شاخص‌های جمعیتی کافی‌الملک افزود: نرخ سالمندی ۲۴ درصد است و علی‌رغم تعداد کم مادران باردار، ۳۰ فرد نابارور در روستا وجود دارد که نیازمند حمایت‌های درمانی ویژه‌ای هستند.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت نیز در این مراسم با تقدیر ویژه از خیرین سلامت، نقش ارزنده آنان را در ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی بی‌بدیل و قابل تحسین دانست.

وی با اشاره به اینکه این مرکز برای فعالیت درمانگاه ساخته شده است گفت: پیشنهاد می‌کنم از این ظرفیت فراتر رفته و این مجموعه به عنوان مرکز درمانی خیریه مجوز بگیرد.

شهریاری ضمن تشکر از خوشقدم خیر نیک‌اندیش افزود: خیرین در ارتقای حوزه سلامت نقش برجسته‌ای دارند و ما قدردان زحمات آنان هستیم.

محمود طاهری نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از تلاش‌های آنان گفت: حضور میدانی کمیسیون بهداشت و معاونان وزارت بهداشت به ارتقای خدمات درمانی در مناطق محروم کمک می‌کند.

وی همچنین از خوشقدم خیر فداکار تشکر کرد که با حفظ کرامت اجتماعی و بدون هیاهو، مسئولیت اجتماعی خود را در ساخت این مرکز به خوبی ایفا کرده است.

در جریان بازدید نظارتی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از مراکز درمانی و بهداشتی استان آذربایجان‌شرقی و شهرستان شبستر با حضور معاونان درمان و بهداشت وزارت بهداشت، رئیس سازمان اورژانس کشور، خانواده شهدا، جمعی از مسئولان منطقه‌ای و مردم روستای کافی‌الملک، خانه بهداشت و مرکز درمانی طوبی افتتاح شد.

در پایان مراسم با اهدای هدایایی از زحمات خیرین تقدیر شد و شهریاری خبر داد که رئیس سازمان اورژانس کشور در جریان این سفر نظارتی چندین آمبولانس به مراکز درمانی شبستر اختصاص داده است.

انتهای پیام/